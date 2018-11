Frykter at talenter uten ressursterke foreldre blir tapere

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som på Twitter melder om at en person skal ha vært utsatt for vold i eget hjem. I forbindelse med dette søker politiet etter to menn, som trolig er i 20-årene. Disse personene har løpt fra en adresse på Saupstad.

- Politiet ønsker tips om noen har sett personer i området. Ring 02800, skriver operasjonssentralen i tweeten.