Stiller spørsmål om hvorfor savnet 18-åring gikk så fort

Saken oppdateres.

- Det ser ut til at han beveger seg fort på bildene, vi har notert oss det. Men vi har ikke grunnlag til å si noe om hvorfor, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke hos politiet i Trøndelag.

Også Odin Andre Hagen Jacobsens mor, Ingunn Hagen, har lagt merke til at sønnen trolig beveget seg raskt mellom de siste punktene hvor han ble filmet av overvåkningskameraer i Midtbyen. Hun sier det ikke er typisk for sønnen.

- Odin likte å bevege seg i sitt eget tempo, ikke spesielt fort. Dersom han gikk raskt må det har vært en grunn til det, sier Hagen.

Hun har ingen forklaring på hvorfor.

Flere reagerte på farten

Dersom man legger til grunn at tidspunktene og stedene på politiets kart med observasjoner stemmer, kan det virke som at Odin enten har løpt eller gått i svært høyt tempo da han forlot hotellområdet ved Cicignons plass klokka 05.28.

Odin-saken Odin Andre Hagen Jacobsen (18), fra Skaun, har vært savnet siden søndag 18. november. Alle sikre spor etter 18-åringen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 søndag morgen.

18-åringen hadde vært på trening og deretter sammen med kjente i Trondheim sentrum.

Familien kontaktet politiet søndag etter at han ikke kom hjem til Skaun som avtalt. 18-åringen ble formelt meldt savnet mandag 19. november.

Det har siden pågått leting og etterforskning, men uten at han er funnet.

En leser som har kontaktet Adresseavisen konstaterer at rolig gangfart er rundt 5 km i timen. Mellom City Living hotell og Asylveita brukte Odin to minutter ifølge politiets observasjoner. Det er en avstand på 255 meter og Odin gikk i så fall med en hastighet på rundt 7,7 kilometer i timen. Mellom Dreams og Nidaros data er det fire minutter og 465 meter. Det tilsvarer en fart på 7 kilometer i timen.

- Hvis noen fulgte etter ham, ville det kanskje forklart både det høye tempoet og den spesielle ruten, mener leseren.

Gikk opp ruten

Familie og venner var selv med på å lete etter 18-åringen sammen med frivillige i helgen, uten at det førte til nye funn. Også i går var 18-åringens far, Dan Yngve Jacobsen, ute for å forsøke å gå opp ruten som sønnen tok den morgenen han forsvant. Hagen legger ikke skjul på at det er helt uforståelig for dem.

- Det er viktig at alle som kan ha sett noe sier fra. Om folk eventuelt ikke vil kontakte politiet, så håper jeg at de kan kontakt oss, sier hun.

Har fått nye tips

I en pressemelding tirsdag morgen bekreftet politiet at de har fått flere nye tips i saken etter at de offentliggjorde nye bilder av den savnede 18-åringen mandag. Opplysningene har så langt ikke ført dem nærmere et svar på hvor Odin faktisk befinner seg. Etterforskningsleder Stokke bekrefter at de fortsatt undersøker flere tips og har jaktet på flere bilder og observasjoner av den savnede 18-åringen.

- Etterforskningen fortsetter, men organiserte søk er nå avsluttet. Vi er avhengig av konkrete opplysninger for å vurdere nye områder å søke i. Vi kommer ikke til å iverksette flere dersom vi ikke har noe mer konkret å gå på, skriver politiet i pressemeldingen.

De ber om tips fra alle som kan ha sett 18-åringen eller ha informasjon som kan belyse saken.