Familien er redd politiet kan ha gått glipp av viktige videoopptak av savnede Odin

Faren til Odin André Hagen Jacobsen, Dan Yngve Jacobsen, lurer på om politiet har oversikt over hvilke overvåkningskamera som faktisk finnes i Trondheim.

- Det er rart at ikke dette er bedre systematisert. Det handler jo om rutiner. Politiet har jo jobbet med flere slike saker, sier han.

Familien har selv påvist kamera i Trondheim sentrum, som politiet angivelig ikke kjente til, blant annet i en hamburgerrestaurant.

- Vi har fått høre at flere ikke er spurt om å levere inn opptak. Vi stusser på at det ikke finnes bedre rutiner, sier Jacobsen.

- Vet det finnes mengder av kamera

Ifølge Datatilsynets hjemmeside er tommelfingerregelen at opptak skal slettes etter én uke. Det er noe av det Jacobsen nå frykter skjer.

- Vi tror de kan ha mistet verdifulle opptak nå, etter hvert som tiden går og opptak slettes, sier Jacobsen.

Ifølge Datatilsynet kan opptak som hovedregel utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker.

En rekke kamera både i Trondheim sentrum og andre steder er satt opp ulovlig. Jacobsen stiller spørsmål ved om det finnes også andre opptak som kan gi opplysninger i saken, både av sønnen Odin, og av andre personer. Han er opptatt av at politiet tydelig må signalisere at de ikke vil straffe innehavere som kan ha interessante opptak.

- Vi er på jakt etter opptak enten det er snakk om lovlige eller ulovlige opptak. Det vi vet er at det finnes mengder av kamera, både på hus, fra private biler og viltkamera i båter. Vi tar gjerne mot anonyme tips, sier han.

Har kontaktet bensinstasjoner

Dan Yngve Jacobsen er også usikker på i hvilken grad politiet har sikret seg opptak utenfor Trondheim sentrum.

Et par bensinstasjoner han har vært i kontakt med, utenfor bykjernen, har opplyst at politiet ikke har kontaktet dem.

- Jeg forstår at de har konsentrert seg om sentrum. På en måte kan det være riktig, men vi ser jo at han ikke er funnet så langt, sier Jacobsen, og viser til at det kan være nyttig med oversikt også over biltrafikk ut fra sentrum i det aktuelle tidsrommet.

Har brukt mye ressurser

Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, mener at politidistriktet har gode rutiner og oversikt over overvåkningskameraene i Trondheim.

- Vi har et system for å ha kontroll på antallet videokamera i Trondheim og omegn. Samtidig kan det hende at dette systemet ikke er oppdatert til enhver tid. Hvis noen starter en bedrift og monterer kamera, så har de ikke noen plikt til å melde fra til politiet. Det har heller ikke eksisterende bedrifter hvis de monterer eller oppgraderer med nye kamera, forklarer han.

Stokke påpeker også at politiet i forbindelse med denne forsvinningssaken har brukt mye ressurser på innsamling av overvåkningsmateriale - nettopp for å unngå at det blir slettet.

- Samtidig varierer det, av ulike grunner, hvor lang tid det tar å hente ut overvåkningsvideoer. Vi venter fortsatt på å få utlevert overvåkningsmateriale fra Trondheim sentrum som vi har bedt om å få, sier Stokke.

Har snakket med drosjesjåfører

Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun har vært savnet siden søndag 18. november. Alle sikre spor etter 18-åringen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 denne natten.

Denne uken har familien til og venner av den savnede 18-åringen selv fortsatt å lete etter videoopptak og vitner i sentrum. Jacobsen sier de også har oppsøkt drosjeselskapene og henvendt seg direkte til drosjesjåfører, fordi det var mange drosjer i byen natt til søndag og søndag morgen.

- Det er fortsatt folk som ikke er orientert om saken. Vi snakket med flere. Mange sjåfører er ikke norskspråklige. Det er viktig at vi når ut til alle som kan ha sett eller opplevd noe som kan være interessant, sier han.

