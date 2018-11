Mann i sandaler prøvde å stikke av med bil

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder på Twitter at en mann satte seg inn i en bil der nøklene sto i tenningslåsen og forsøkte å kjøre.

Da kom eieren, og mistenkte løp i stedet fra stedet. Politiet opplyser også at mistenkte trolig mangler sko, uten å utdype det nærmere.

Operasjonsleder Bjørn Handegard opplyser at årsaken til at mannen trolig er skoløs, er at det sto igjen et par sandaler etter vedkommende da han løp av sted.

- Det var vel vanskelig å bevege seg raskt i det fottøyet, tror Handegard.

Bilen sto plassert på en gårdsplass, med nøklene i tenningen, da personen forsøkte å stjele den. Han hadde allerede lyktes med å rygge bilen ut av gårdsplassen, da eieren kom settende. Tyven klarte, ifølge politiet, ikke å få bilen i gir etter ryggingen, og valgte da å forlate kjøretøyet og stikke.