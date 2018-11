Jeg håper AtB ser galskapen i å kjøre med tomme ferjer over Trondheimsfjorden

Kritisk Hansen etterlyser råskap og vilje: – Det har skjedd over tid

Sørget ikke for elevs beste - nå får skolen over 330 000 kroner i dagbøter

Nå er det lett for deg å lese om gamle tvister og drapssaker

Tre på strømlinje slo ut strømmen for 700 kunder

Nå er det lett for deg å lese om gamle tvister og drapssaker

Saken oppdateres.

Da Adresseavisen snakket med Vegtrafikksentralen hadde de ikke fått beskjed om trafikale problemer. Etter å ha sett på ett av sine kameraer har de nå besluttet å iverksette tiltak.

Politiet melder på Twitter om full stans ved tunnelløpet, og at to trailerer står der med nødblink.

Klokken 07.52 melder Vegtrafikksentralen at veien er stengt. Fire minutter senere meldes det imidlertid at tunnelen er åpnet for trafikk.