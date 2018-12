Flere store navn til NTNUs nye vitenskapsfestival

Saken oppdateres.

De fleste av foredragene og vitenskapsdelen av programmet blir holdt i Olavsallen, og i en pressemelding skriver NTNU at festivalen er for alle som er nysgjerrige på fremtiden.

Foruten Edward Snowden, kommer også medisiner Ben Goldacre, futuristen Amy Webb og teknologiekspert Rachel Botsmann.

Parallelt med vitenskapsfestivalen, avholdes det også konserter på Solsiden. Blant artistene som kommer, finner man Sting, Robert Plant og Patti Smith.

Ønsker internasjonal vitenskapsfestival

- Vi ønsker å lage en internasjonal vitenskapsfestival. Nå begynner vi å glede oss skikkelig. Neste år blir den første i rekken av flere i årene som kommer. Til å være nybegynnere synes vi at vi ligger godt an, sier Bjarne Foss, prorektor for forskning og formidling ved NTNU i pressemeldingen. Festivalen arrangeres av NTNU 16.-19. juni neste år.

- Det blir en kompakt og opplevelsesrik festival med interessante foredrag, opplevelser og musikk fire dager til ende, sier Foss.

Temaer som preger programmet, er fremtidens teknologi og hva som skal til for å få til en bærekraftig fremtid.

Billetter blir lagt ut på fredag, og det skjer et nytt slipp av foredragsholdere i februar.

Satser på videolink

- Vi ønsker at folk flest skal ta vitenskap inn i livet og hverdagen sin for å ta gode valg både for seg selv og samfunnet vi lever i, sier Foss.

Prosjektleder Trond Singsaas forteller at de i utgangspunktet ikke har noen agenda om at den amerikanske varsleren Edward Snowden kommer i person eller ikke, men at de har planlagt at en videooverføring kan være en mulighet.

- Det har vi gjort før, blant annet under Starmusfestivalen, og det var veldig vellykket. Vi vil være veldig fornøyd med en slik løsning, sier han til Adresseavisen.

