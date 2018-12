Søket etter Odin fortsetter mandag

Passasjerer stengt inne etter at hurtigbåten dro

Saken oppdateres.

Søket etter savnede Odin André Hagen Jacobsen, etter at passet, bankkortet og mulig hans mobiltelefon ble funnet på Brattøra fredag, fortsatte gjennom helga. Det gjenopptas også mandag. I tillegg pågår parallelt en etterforskning, opplyser politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Fortsetter med hundesøk

Søndag kveld ble det søkt med patruljehund på Brattøra. Også i dag er politiet ute med hund i området.

- Brannvesenet bistår også i dag med båt og dykkere, heter det i pressemeldingen fra politidistriktet.

Faren til savnede Odin André Hagen Jacobsen, Dan Yngve Jacobsen, opplyste søndag ettermiddag at det er gjort funn av mer enn mobil, pass og bankkort - uten at han ville utdype. Han presiserte imidlertid at den blå bagen, som sønnen bar den natten han forsvant, fortsatt ikke funnet.

Faren opplyste også at det ikke var merkelig at Odin hadde med seg passet sitt denne natten.

- Han hadde bare midlertidig førerkort, som ikke er godkjent som legitimasjon. Han gikk bestandig med pass, så det er ikke noe å stusse over, sa Jacobsen.

Siste spor i Fjordgata

Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun har vært savnet siden søndag 18. november. Alle sikre spor etter 18-åringen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 denne natten - da ble han filmet av et overvåkningskamera.

Det var familien hans som meldte ham savnet da de ikke hadde hørt fra ham siden lørdag kveld 17. november.