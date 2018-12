Politibil involvert i ulykke på Heimdal

Starter et nytt hundesøk etter savnede Odin (18)

Saken oppdateres.

Det var klokken 18.10 politiet ble varslet om hendelsen.

- Vi fikk da vite at en politibil under utrykning til en annen ulykke hadde kollidert med to personbiler. Hvordan det har skjedd vet vi ennå ikke, forteller Trond Volden, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Fire personer har blitt sendt til St. Olav for undersøkelser og eventuell behandling. Alle de involverte skal ha vært oppegående etter ulykken. To av de som er sendt til sykehus satt i politibilen.

- Det har vært lav hastighet på bilene, på grunn av de vanskelige kjøreforholdene.

Det pågår undersøkelser og vitneavhør på stedet.

- Vi har rutinemessig også varslet spesialenheten for politisaker, avlsutter Volden.

Vegtrafikksentralen melder rundt klokken 19.45 at veien er åpnet.