Starter et nytt hundesøk etter savnede Odin (18) på Brattøra

Saken oppdateres.

I en pressemelding tirsdag morgen, skrev Trøndelag politidistrikt at de i løpet av dagen ville avgjøre om nye søk skulle iverksettes etter savnede Odin André Hagen Jacobsen (18).

Tirsdag ettermiddag opplyser Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt, at det er besluttet at brannvesenet skal gjøre nye søk i sjøen uten for Brattøra. Dette startet de med allerede tirsdag.

- Politiet skal også iverksette ytterligere søk med hund på Brattøra, sier Stokke.

- Sjekket ikke landområdet

Sist fredag ble 18-åringens pass, bankkort og det som kan være hans mobiltelefon funnet på Brattøra - selv om Røde Kors har gjort søk i området tidligere. Stokke opplyser imidlertid at disse eiendelene lå slik til at de ikke ville ha blitt funnet i forbindelse dette søket.

- Røde Kors foretok strandsøk og gikk etter vannkanten. De har ikke dekket landområdet, sier Stokke, og bekrefter at dette er noe av grunnen til at politiet nå nok en gang velger å bruke hund i letingen. Det ble også gjort hundesøk i området søndag og mandag.

Håper på flere videoer

Alle sikre spor etter den savnede Odin André Hagen Jacobsen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 søndag 18. november. Da ble han filmet av et overvåkningskamera. I pressemeldingen tirsdag, opplyser politiet at de fortsatt ikke har mottatt alle overvåkingsvideoene de har etterspurt.

- Vi håper å få mer informasjon å gå på når vi har disse i hende. Det jobbes aktivt med innhentingen, heter det.

- Hvorfor har ikke politiet gått ut og bedt om at alle med videokamera i Trondheim sentrum lagrer opptak fra den natten Odin forsvant?

- Påtalemyndigheten kan som ledd i en etterforskning gi pålegg om sikring av elektronisk lagrede data – herunder videoopptak. Dette er hjemlet i straffeprosesslovens §215 a. Vilkåret er at dataene kan antas å ha betydning som bevis. Det må da gis et skriftlig pålegg til hver enkelt virksomhet om å sikre et slikt materiale. Vi kan derfor ikke gå ut i avisen og gi et slikt pålegg – det er det ikke rettslig grunnlag for, forklarer politiadvokat Hans Vang, som er påtaleansvarlig for forsvinningssaken.

Vanskelig å åpne mobil

I tidligere savnet-saker i Trondheim har politiet sjekket om mobilsignaler er fanget opp av ulike basestasjoner i byen. Dette kan si noe om de savnedes bevegelser. Dette er imidlertid ikke gjort etterforskningen av denne forsvinningssaken, fordi 18-åringens telefon var tom for strøm klokken 23.30 lørdag 17. november, har politiet politiet tidligere opplyst.

Politiet har derfor ønsket å få undersøkt telefonen som ble funnet på Brattøra - og som antas å tilhøre Odin André Hagen Jacobsen. Men dette trenger imidlertid ikke å bli så enkelt.

- Det er krevende å åpne nyere Apple-produkter, og det mulig vi må innhente kompetanse på nasjonalt nivå for å klare dette, sier seksjonsleder Stokke.

18-åringen fra Skaun har vært savnet siden søndag 18. november. Det var familien hans som meldte ham savnet, da de ikke hadde hørt fra ham siden lørdag kveld 17. november - etter en bytur.