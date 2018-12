Redningsbil havnet i bergknaus: - Peise glatt

Jule-Quiz for de yngste

Saken oppdateres.

Det var i 18-tiden uhellet skjedde. Et vitne på stedet forteller at han måtte rygge unna for ikke å bli truffet av den flere tonn tunge redningsbilen.

- Den hadde ikke så stor hastighet da en kom skliende, men det så litt skummelt ut. Sjåføren sto på hornet for å varsle ifra, så jeg måtte bare hive bilen i revers for å komme meg unna, forteller vitnet.

Like etterpå kom det en personbil skliende ned bakken og traff redningsbilen i fronten. Bilene sperrer nå veien, og det har oppstått kø.

- Det er peise glatt i bakken her.