I gang med finsøk på Pir II på Brattøra

Det forteller operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Siste kjente observasjonen av Odin André Hagen Jacobsen er et overvåkingsbilde fra Fjordaga 46 klokken 05.39 søndag 18. november.

- Det er jo søk i forbindelse med Odin-saken. De startet klokken 9 med finsøk. Det er kun Røde Kors som er ute, sier Handegard.

Etterforskningsledelsen kommer på jobb først mandag, men etterforskningsleder Per Christian Stokke opplyser i en sms til Adresseavisen at det ikke er gjort noen nye funn i saken, som gjør at man har satt i gang søk igjen.

Adresseavisen har så langt ikke fått kontakt med Røde Kors Hjelpekorps, som organiserer søket.

