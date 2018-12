Ny rekord i antall søkere til juleinnsamlingen

Her kommer seks nye gatetoalett i Trondheim - til en verdi av 1-2 mill. per stykk

Nytt vedtak: Åpner for at store utbyggingsområder i Trondheim settes på vent

Saken oppdateres.

- Det rekordstore antall søkere, vitner om mye skjult fattigdom, sier kontorleder Rannei Mesloe i Adresseavisen, som har vært med å administrere innsamlingen i en årrekke. Aldri har det vært så mange søkere som i år. Siden 2013 er antallet søkere nesten fordoblet.

Mesloe oppfordrer leserne om å gi sitt bidrag til innsamlingen som har pågått hver jul siden 1915 i avisens regi.

Hittil er det samlet inn rundt en halv million kroner til juleinnsamlingen, men det er fortsatt langt igjen til innsamlingsrekorden fra 2016 og 2017 på 1,7 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gir penger fra «deleuke» i barnehagen til juleinnsamlingen

Dugnad for gavekortene

På det største møterommet i Adressabygget i Ferjemannsveien sitter 22 personer og legger gavekort på 1000 kroner i konvolutter sammen med et brev og en oversikt over hvilke butikker gavekortet kan brukes i. Gavekortet er øremerket innkjøp av dagligvarer i enkelte butikker og kan ikke brukes til å kjøpe andre varer.

Det er den årlige dugnadsdagen for juleinnsamlingen, dagen da gavekortene skal sendes ut.

Det er ansatte i Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, diakoner fra byens menigheter og ansatte i Adresseavisen deltar i dugnaden.

Utstyrt med kaffe, rundstykker, effektivitet og godt humør går det unna konvolutt for konvolutt.

LES OGSÅ: Russegruppe på Melhus videregående skole gir dugnadspenger til juleinnsamlingen

- Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon gjør en fenomenal jobb

Administrasjonssjef Hege Bye-Andersen sørger for at pakkingen av konvolutter skjer i riktig rekkefølge og oppdaterer med jevne mellomrom dugnadsgjengen om status.

- Samarbeidet med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon om søknader og tildeling går som en drøm. Det er flinke folk som gjør en fenomenal jobb, skryter hun.

Fra i fjor ble en mangeårig praksis med to summer på gavekortene endret. Mens det til og med 2016 var to ulike gavekort, på henholdsvis 1000 og 1500 kroner, ble det fra 2017 den samme summen på 1000 kroner på alle gavekortene uavhengig om søkerne er enslige, ektepar eller familier.

Endringen sikret at et rekordstort antall søkere, omtrent 1900, fikk et gavekort.

LES OGSÅ: Har bare råd å gi julegaver til barna for 40 kroner til sammen

Invitasjon til julegjestebud

I konvolutten fra juleinnsamlingen får mottagerne også en invitasjon til julegjestebud i Vår Frue kirke julaften og til julaftenfeiring i Frelsesarmeen.

Bunken med brev til de som får et gavekort er suverent størst.

Kronikk: Høytid for ensomhet

Umulig å innvilge alle søkere

I en mindre bunke ligger et brev som det ikke er like hyggelig å legge i en konvolutt.

Med nesten 500 ekstra søkere sammenlignet med i fjor, vil det ikke være mulig å innvilge alle søknadene.

- Vi må dessverre skuffe noen. Blant de 2400 som får brev fra juleinnsamlingen i midten av desember, vil det også være flere hundre brev med avslag, påpeker Mesloe, som understreker at hjelpen fra juleinnsamlingen er en gave og ikke en rettighet.

Hver gang antall søkere gjør et hopp, slik som i år, skjer det samme. Det er umulig å gi gavekort til alle. Mange får avslagsbrev.

LES OGSÅ: «Reidar» vet ikke hvor han skal feire julaften i år

Nøye vurdering av søkerne

Når antall søkere er rekordstort og innsamlingsbeløpet ikke høyt nok til å rekke til alle, kreves det en nøye vurdering av søknadene.

Det er Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, som samarbeider med Adresseavisen om innsamlingen, som har ansvaret for søknadsprosessen og tildeling av gavekort.

De to samarbeidspartnerne har også utarbeidet retningslinjer for tildelingen av gavekortene, noe som gjør det lettere å avgjøre hvem som får støtte og hvem som får avslag.

LES OGSÅ: Trofaste sanitetskvinner gir årlig titusener til juleinnsamlingen

Ett gavekort per familie

- Vi gir ett gavekort per familie eller husstand. I tillegg har vi sortert søknadene etter grupper, og vurdert hvem av gruppene som har mest behov for hjelp til jul. De som har lite penger å ferie jul for vil alltid være prioritert, sier korpsleder Elin Kyseth i Frelsesarmeen.

- At så mange har søkt om hjelp, viser at det er mange som har et hjelpebehov. Økningen i antall søkere kan også skyldes at juleinnsamlingen er blitt enda mer kjent enn tidligere. Det er umulig å vite helt nøyaktig hva det kraftige hoppet i antall søkere skyldes, forteller koordinator Lene Fossen i Kirkens Bymisjon.

LES OGSÅ: Frelsesarmeen ny samarbeidspartner for juleinnsamlingen

Slik gir du penger

Bidrag kan gis på bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps72606.

Bidrag kan også betales direkte i ekspedisjonen i Adressahuset i Fergemannsveien.

LES OGSÅ: Jubileum for juleinnsamlingen

LES OGSÅ: - Det føles sårt og veldig nedverdigende