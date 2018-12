Bil ble påkjørt bakfra og skjøvet inn i jente som krysset veien

Nå er den trønderske HV-sjefen nestsjef for hele Heimevernet

Hendelsen ved 7-Eleven på Byåsen skjedde onsdag ettermiddag. Politiet fikk melding like før klokka 14.30.

- En bil bremset for en fotgjenger som skulle krysse en fotgjengerovergang. Bil nummer to kom bakfra og smalt inn i den som hadde bremset, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Han opplyser videre at bilen som kom kjørende bak dyttet bilen foran inn i fotgjengerfeltet. Der var ei jente i barneskolealder i ferd med å krysse veien.

- Det er tilsynelatende ingen store personskader, men den påkjørte jenta hadde vondt i beinet og hofta, sier Tiller.

Han opplyser at det var en mann i 20-årene som kom i bilen som traff den andre bilen bakfra. I sistnevnte satt det en kvinne i 30-årene.

En leser forteller at airbagen er utløst på bilen som traff den andre bakfra. Denne bilen har også fått store materielle skader i fronten.

Jourhavende jurist Tina Værnes i Trøndelag politidistrikt opplyser klokka 15.12 at fører av den bakerste bilen har fått førerkortet beslaglagt.

- Grunnlaget for førerkortbeslaget er at det foreligger skjellig grunn til mistanke for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 som blant annet oppstiller krav om aktsomhet i trafikken, sier hun.