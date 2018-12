- For noen barn blir det deres eneste julegave

Politiet prøver å finne ut hva som skjedde før to kvinner ble knivskadd på Bakklandet

Torsdag kveld stilte Linn Strømberg Sødal og hennes 14 gode hjelpere opp for barn i Trondheim som kanskje ikke har det så greit.

- Jeg tenker på de som ikke har noen julegaver under treet, og vi som har så mye og egentlig ikke setter så veldig pris på det, sier Strømberg Sødal.

I år har over 2000 folk i Trondeim stilt opp for å hjelpe de som ikke har råd å kjøpe julegaver til barna i familien.

Rørende og trist

Rigmor Dybdal begynte nesten å gråte da hun skulle legge fra seg gaven på årets «God jul, lille venn».

- Det er så trist å tenke på at noen besteforeldre ikke har mulighet til å gi barnebarna sine en gave til jul.

Hun synes det er hyggelig å gi en julegave, og er glad for å kunne hjelpe noen. Men hun tenker på alle andre dagene utenom julaften, da barna heller ikke får noen ting.

Hun tenker spesielt på de voksne, som bor i et av verdens rikeste land og ikke har råd å kjøpe noen julegaver.

- Det skal ikke være sånn, sier Dybdal.

- Derfor betyr det kanskje mest for den som får gi gaven, sier Dybdal.

Gaven skal være anonym, slik at foreldre og besteforeldre kan få muligheten til å gi noe i jula.

Vil gi noe tilbake

Det er både store og små som deltar på «God jul, lille venn Trondheim». For noen handler det om å minne barna på at jula handler jo egentlig om å gi.

Kine Mediaa har med seg sine to sønner, Viktor Georg og Iver Leander.

- Det er viktig å tenke på at jula handler om mer enn å bare få, sier Kine Mediaa.

- Det er jo ganske snilt å gi gave, sier Victor Georg.

Hva synes du om at noen barn ikke får gaver til jul?

- Jeg synes det er litt urettferdig, sier Iver Leander.

Vise takknemlighet

Jeanette Ravn håper at sønnen hennes vil lære å hjelpe de som ikke har så mye ved å være med på «God jul, lille venn Trondheim».

- Det er viktig å være takknemlig for det vi har, sier Ravn.

Milian Leonardo har med seg en gave som han skal gi til en baby.

- Mammaen og pappaen til babyen har kanskje ikke råd selv og vi vil hjelpe, sier Milian Leonardo.

God jul, lille venn

De fire siste årene har Strømberg Sødal arrangert «God jul, lille venn Trondheim». Gjennom et Facebook-arrangement kan alle som vil melde seg på lista over de som vil gi et barn i Trondheim en gave til jul.

- For noen barn er dette den eneste julegaven de får i år, sier Strømberg Sødal.

Et utvalg organisasjoner som jobber for å hjelpe barn i Trondheim, lager en liste over hvem som trenger en julegave. Det kan for eksempel være en gutt på 16 år, en baby eller ei jente på 3 år.

- De som vil gi gaver møter opp her, og legger gaven på rett sted. Og så sorterer vi gavene etter kjønn og alder, og sender gavene dit de skal, sier Strømberg Sødal.

Etter en time var bordene allerede overfylte med gaver, og Strømberg Sødal kan fortelle at i år er det flere givere, enn mottakere.

- Det betyr at noen barn kan få både to og tre gaver i år, sier hun.

Linns gode hjelpere

Linn Strømberg Sødal har ikke kunnet arrangert dette uten hjelp fra sine gode hjelpere. Stine Nordhaug har vært trofast hjelper under «God jul, lille venn Trondheim».

- Det er fantastisk å kunne glede noen med en så enkelt ting som en julegave, sier Nordhaug.

Flere har kommet opp til Nordhaug og fortalt at de blir rørt, men samtidig får vondt av å se de bordene som er stappfulle av gaver.

- De visste ikke at det var så mange barn i Trondheim som ikke får noe til jul, sier Nordhaug.

Hjelperne er både å finne ute blant gavene, og på bakrommet. Der er det en gjeng som arbeider for fullt med å sortere gaver og sørger for at gavene blir sendt til riktig sted.

Syv år lang tradisjon

Den første «God jul, lille venn» tok sted i Drammen i 2011. Det er Anikken Emilie Hjelde som står bak konseptet. Det hele startet med at hun fikk med seg noen venninner for å kjøpe gaver og gi til organisasjoner som jobber med barn.

Hun opprettet en Facebook-gruppe for å avtale med venninne sine hva de skulle kjøpe. Men gruppa var åpen og over natta hadde 300 folk sagt at de vil være med å gi gave.

- Til slutt var det over 700 folk som ville bidra, og da bestemte jeg meg for satse og startet «God jul, lille venn», sier Hjelde.

Syv år senere har «God jul, lille venn» spredd seg over landet, og i år er fjerde gangen det arrrangeres i Trondheim.

- For noen har dette blitt en juletradisjon. Flere tar med seg barna sine fra de er små. For dem er det blitt en del av jula, sier Hjelde.