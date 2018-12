Fant et våpen i nærheten av Extra arena på Ranheim

Saken oppdateres.

Ti sjåfører fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon da Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll i Ila i Trondheim torsdag ettermiddag.

Sjåførene fikk et forelegg på 1700 kroner hver.

Ila er et sted hvor det har vært flere lignende kontroller tidligere i vinter. I november fikk til sammen 38 sjåfører forenklede forelegg for mobilbruk da UP hadde kontroll med fire dagers mellomrom.

