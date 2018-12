Politiet går ut med navn og bilde på savnet mann

Vil lage flere parkeringsplasser under bakken i Midtbyen ved å utvide parkeringshus

Saken oppdateres.

- Da han sist ble sett hadde han på seg mørk dress, lys skjorte og slips. Han er cirka 184 cm høy og har normal/slank kroppsbygning. Han er mørk blond og har kort skjegg. Dersom noen har sett ham, eller han er fanget opp på overvåkningskamera i Midtbyen, ønsker vi å bli kontaktet på 02800, skriver politiet i pressemeldingen som ble sendt ut mandag ettermiddag.

Bildet av den savnede er ikke fra samme kveld, men antrekket er likt det han er beskrevet å skal ha hatt på seg da han forsvant. Det er foreløpig usikkert om han hadde frakken på da han forsvant.

Mandag har det pågått søk Trondheim sentrum etter mannen i 20-årene.

Det er mannskaper fra Røde Kors hjelpekorps og Trøndelag brann og redningstjeneste som er i gang med leting.

- Politiet har satt ned et etterforskningsteam og jobber blant annet med å kartlegge bevegelser og å innhente informasjon fra kamera som kan ha fanget ham opp. Flere vitner er avhørt og det er gjort funn av en mobiltelefon som vi mener tilhører ham i elven utenfor Cafe Løkka, skriver politiet i pressemeldingen.

Etterforsker

Mannskapene fra Røde Kors går langs elva og undersøker blant annet båter. Brannvesenet er ute med båt, og i 11-tiden søkes det også med dykker.

- Søket foregår både til lands og i Nidelva/Kanalen parallelt med etterforskning og etterretningsarbeid, opplyser operasjonssentralen på Twitter.

Den savnede mannen er fra Trondheim og ble meldt savnet etter en tur på byen natt til søndag.

- Han ble sist sett på et utested ved Bakke bru, skriver politiet i Twitter-meldingen.

Var pent kledd

Politioverbetjent Wenche Johnsen ved operasjonssentralen opplyser at det er snakk om utestedet Fire fine.

- Han var på byen sammen med venner og dro fra utestedet mellom klokken 24.00 og 02.00. Han hadde på pene klær - hvit skjorte og slips, sier Johnsen.

Politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim, opplyser til Adresseavisen at det var familien til mannen som meldte ham savnet.

I løpet av søndag ble også en etterlysning spredt på sosiale medier av venner og kjente.

Politiet fant mobil

- Det var også venner av savnede som reagerte på at han ikke dukket opp til avtaler søndag, sier Johnsen.

Politiet begynte å lete etter mannen allerede natt til mandag, opplyser hun. Det var i forbindelse med letingen at en politipatrulje fant Grønning Bergems mobil.

Ber folk sikre opptak

Politiet ønsker at de som har overvåkningskamera i Trondheim sentrum, ser gjennom og melder fra dersom de har plukket opp noe som kan være interessant for politiet.

- Vi har satt ned en egen etterforskningsgruppe som nå har et eget videoprosjekt. De samler inn videomateriale fra overvåkningskameraer for at vi skal kunne ettergå bevegelsene hans, sier Johnsen, og legger til politiet deltar i letingen med politihunder.

- Røde Kors bistår med 20 mann og de leter både ved elva og på land, sier hun.

Om noen har tips eller video-/bildemateriale som kan være interessant i saken, kan politiet kontaktes på telefon 02800, opplyser politioverbetjent Momyr.