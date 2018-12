Savnede Ola sendte snap-bilde fra Fire Fine klokka 01.17

Paret har så mye julepynt at det går over i naboens hage: – Ingen vil at vi skal slutte

24 år gamle Ola Grønning Bergem har vært savnet siden natt til søndag. Han ble sist observert ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim sentrum. Han var på byen sammen med venner og dro fra utestedet mellom klokken 24.00 og 02.00, mener politiet.

Adresseavisen har vært i kontakt med flere bekjente av den savnede.

En av dem møtte 24-åringen på Fire Fine natt til søndag. Han beskriver 24-åringen som en bekjent, som han har spilt fotball mot tidligere.

- Han tok et bilde av oss mens vi sto ved inngangspartiet. Han sendte det på Snapchat til venner, sier han til Adresseavisen.

Ga bildet til politiet

Han mottok ikke bildet selv denne natten, men fikk bildet tilsendt fra ei venninne etter at Grønning Bergem var meldt savnet.

- Bildet var sendt av Ola klokken 01.17, og er sikkert et av de siste bildene av ham, forteller vennen, som oppsøkte politiet tirsdag og overleverte bildet.

- Jeg snakket med Ola i fem minutter på Fire Fine. Han var i god form, men ikke full, beskriver vennen, og legger til:

- Det var trist å høre at han er savnet.

Sjekket tidspunktet på Snapchat

Adresseavisen har også vært i kontakt med ei venninne som fikk bildet av Ola og den bekjente. Hun kjenner Ola fra oppveksten på Heimdal.

- Jeg er helt sikker på at jeg mottok bildet klokka 01.17. Årsaken til at jeg husker det er at flere venner og jeg snakket om at Ola hadde forsvunnet søndag, og så fortalte jeg at jeg hadde fått en snap av ham den natten. Da jeg sjekket Snapchat igjen, sto det fremdeles tidspunkt. Men nå er det forsvunnet, sier venninnen.

Hun forteller at det var flere som fikk snap-bildet.

En annen venninne møtte Ola tilfeldigvis på Fire Fine natt til søndag. De har mange felles venner, men har ikke hatt så mye kontakt de siste årene. Hun har forsøkt å tenke nøye over tidspunktet hun møtte den savnede.

- Jeg tror det må ha vært mellom 00.30 og 00.45. Jeg er usikker på hvor lenge vi sto i kø, men jeg tror det må ha vært i det tidsrommet der, sier hun. De har gått på samme skole i ungdomsårene.

- Stort sett alltid blid

- Jeg møtte Ola ved baren på Fire Fine og fikk en øl av ham. Vi snakket ikke så lenge, men det var en typisk prat om hvordan det går og at det var trivelig å se hverandre igjen.

Hun forteller at Ola var i godt humør, noe som også er en god beskrivelse av ham til vanlig.

- Han har et stort nettverk og mange venner. Han er stort sett alltid blid. Det var trist og overraskende å høre at han er forsvunnet, sier hun.

Etterforskningsleder Therese Raaken Bykvist ved Sentrum politistasjon forteller at de fremdeles ikke har snevret inn tidsrommet for når Ola forsvant fra Fire Fine.

- Det er folk som tar kontakt med oss hele tiden. Vi tar en fortløpende vurdering på tidsrom, sier hun.

Fått inn en del bilder

Hun bekrefter at kameraene til Fire Fine var ute av drift. Adresseavisen skrev tirsdag at de fem kameraene inne på utestedet ikke tok opp video den aktuelle helga.

- Det optimale hadde vært om de var i drift, men vi må ta utgangspunkt i de videoene vi har. Vi jobber fremdeles med å gå gjennom dem, sier hun.

- Har dere noen overvåkningsbilder av savnede?

- Utover kvelden skal vi gjennomgå videomateriale og se på andre tips som har kommet inn, men vi kan ikke si noe mer om dette foreløpig. Det er ikke noe spesielt nytt å melde ennå, sier Raaken Bykvist.

Vil avhøre flere

Tidligere på dagen bekreftet politiet at mobilen som ble funnet ved Café Løkka tilhørte Ola. Etterforskningslederen kan ikke si om mobilen har gitt noen nye spor.

Politiet har fått inn en del bilder fra kvelden Ola forsvant, men det pågår fremdeles innhenting.

- Vi vet at han var på julebord med venner, og vi har tatt avhør av noen, men vi jobber fremdeles med å gjøre flere avhør, sier Raaken Bykvist.

Det organiserte søket tirsdag er foreløpig stanset på grunn av lysforholdene.

- Brannvesenet starter nye søk onsdag morgen. Brannvesenet har delt inn i teiger, og vil fortsette søk i elva.

