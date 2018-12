Fanger gir 12000 kroner til Adresseavisens juleinnsamling:

– Det var helt vilt. Vi hadde ikke reflektert over at det kunne skje en gang

Fem innsatte ved design og håndverk i fengselet, som er en del av Charlottenlund videregående skole, har solgt egne håndverksprodukter. Hele overskuddet av salget, 12 000 kroner går til Adresseavisens juleinnsamling.

Inne på verkstedet til design og håndverk i Trondheim fengsel er det stor aktivitet. Noen av de innsatte legger siste hånd på elevprøver, mens andre tar seg av produkter som medinnsatte har bestilt som gaver til jul.

Tomas Guldbjørnsen (26) holder et lite glassfat mellom hendene. Om en liten stund skal fatet legges i glassovnen i 20 timer.

- Overrasket over meg selv

- Det er første gang jeg har laget noe slikt. Det har vært artig å lære seg de ulike prosessene. Jeg må innrømme at det har vært litt av en tålmodighetsprøve å slipe glasset. Det falt nok noen stygge gloser i begynnelsen da jeg strevde som verst, men litt etter litt fikk jeg det til. Egentlig er jeg overrasket over meg selv hva jeg har klart å få laget, smiler 26-åringen.

- Må presentere elevoppgaven for de andre

Hvor fornøyd lærer Guri Ragna Stokka (62) er fornøyd med arbeidet, får han vite senere. – Det er ikke bare kvaliteten på produktet som blir vurdert, men også de ulike delene av prosessen fram til det er ferdig. Til slutt må de presentere oppgaven sin for de andre med en PowerPoint av hele prosessen fra idè til ferdig resultat, og gjerne fortelle om yrket det er relatert til, forteller Stokka.

Blir kjent med ulike håndverksteknikker

Gjennom nye oppgaver blir elevene kjent med ulike håndverksteknikker. På verkstedet er det brennere både for glass og keramikk og elevene kan i tillegg arbeide med lær, tinn, gips, sølv og folioskjæring.

Organisert som ungdomsbedrift

Yrkesfaglig fordypning i design og håndverk har siden 2005 vært organisert som en ungdomsbedrift. – Det innebærer at elevene etablerer og driver sin egen bedrift med produkter, kunder, leverandører og regnskap, og avvikler den når skoleåret er slutt. De største effektene er at de innsatte lærer «learning by doing» og samhold ved å jobbe sammen som et team, forklarer Stokka.

Innsatte som blir overført til åpen soning på Leira eller gjennomfører straff utenfor fengselet under ledelse av Kriminalomsorgen har tilbud om undervisning to dager i uka ved Oppfølgingsbasen.

Vaskebjørn som lysholder

På den andre siden av bordet i verkstedet viser Tor Emil Løvseth Johansen (26) fram en tegning av en vaskebjørn. – Jeg har tegnet den selv. Jeg tok utgangspunkt i denne tegningen da jeg laget min elevprøve, en lysholder i glass. Det var litt av en jobb, for vaskebjørnen består av 16 deler som må monteres sammen, sier Johansen.

- Liker tjumaska til vaskebjørnen

At det ble en vaskebjørn er ikke tilfeldig. – Jeg har sansen for den tjuvmaska vaskebjørnen har i ansiktet, gliser han.

Det er flere enn 26-åringen som har sansen for vaskebjørnen. I alt har han laget 20 stykker som skal gis bort som gaver eller selges til medinnsatte.

Overskudd av salg til veldedig formål

- De innsatte får ikke beholde noe av fortjenesten selv. Det er bestemt at overskuddet skal gis til et veldedig formål. Tidligere år har de innsatte blant annet gitt penger til barnekreftavdelingen ved St. Olavs, mens pengene et annet år gikk til jordskjelvofre på Haiti. At summen er så høy som 12 000 kroner, skyldes at dette er overskudd fra to år, både 2016 og 2017, forteller Stokka, som har vært håndverkslærer i fengselet siden 1981.

- Barnefamilier som har det vanskelig før jul

- Hvorfor valgte dere å gi pengene til juleinnsamlingen?

- Vi satt og snakket en dag om barnefamilier som har det vanskelig før jul. At de knapt har råd til skikkelig julemat eller gaver til barna. Da bestemte vi oss for at det måtte bli juleinnsamlingen som skulle få overskuddspengene.

- Vet hvordan det er å være barn med dårlig råd

- Jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen og vet akkurat hvordan det er. Jeg har opplevd det samme selv i barndommen. Det er tøft å være barn i jula når familien din har lite å leve av, mens andre barn du kjenner får masse dyre gaver, sier Johansen.

Gjenstandene som de fem elevene på design og håndverk er populære gaver blant de andre innsatte i fengselet, enten det er gaver til kjæreste, familie eller noe de ønsker å ha selv.

Røverkjøp på T-skjorte

I et hjørne av verkstedet gjøres en T-skjorte klar for trykking. Fengselshumoren preger ordvalget med Kasper, Jesper og Jonatan på brystet og Tante Sofie på ryggen.

Denne jula går pengene fra røverkjøpene i fengselet til fattige barn som trenger en ekstra gave til jul.

Slik gir du penger

Bidrag kan gis på bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps72606.

Bidrag kan også betales direkte i ekspedisjonen i Adressahuset i Ferjemannsveien.

