Politiet må stenge for publikum på grunn av støy

Her blir det enveiskjøring

Agnes (16): «Å hevde at denne oljefesten vil vare i mange tiår til er galskap»

Overskudd for femte år på rad: Kolstad varsler sponsor-boom neste år

Byåsens toppscorer klar for 1. divisjonsklubb

Jeg tror jeg hørte seks barn som gråt eller klaget under julekonserten i Domen

Credo-Heidi fikk 14 kontrollører på døra under Michelin-besøk

– Det var helt vilt. Vi hadde ikke reflektert over at det kunne skje en gang

Her blir det enveiskjøring

Jeg tror jeg hørte seks barn som gråt eller klaget under julekonserten i Domen

Saken oppdateres.

- Publikumsmottaket ved politihuset blir stengt onsdag og torsdag kveld fra klokken 15.00 og til neste dag, sier politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Adresseavisen har tidligere skrevet at de nye passkioskene til politiet er like om hjørnet, men før de kan tas i bruk må det bygges om. De tre passkioskene ved Sentrum politistasjon i Trondheim er stengt til og med uke 5 neste år. Nå må imidlertid hele publikumsmottaket stenges i noen timer de neste to dagene som følge av ombyggingen.

LES MER: De trodde de var ute i god tid, men de fikk seg litt av en overraskelse

Skal sage i betong

- Årsaken er at det skal sages betong, og det medfører mye støy, forklarer Momyr.

- Hva skal publikum gjøre om de vil anmelde et forhold, eller trenger å ha annen kontakt med politiet?

- Da ringer de oss på telefon 02800, sier Momyr.

De nye passautomatene som skal installeres, tar bilde av deg, lagrer signaturen din og samler inn fingeravtrykket ditt. Dette samles i databrikken som følger passet og som inneholder det som kalles biometrisk informasjon.

LES MER: Panikk i Trondheim - får passhjelp i Stjørdal

Utlendingsforvaltningen holder også stengt

Også utlendingsforvaltning ved politihuset i Trondheim holde stengt i samme periode som passkioskene holder stengt.

- I denne perioden vil det bli lagt ut timer på bookingportalen på SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) og Steinkjer, heter det i en pressemelding politiet sendte ut i november.