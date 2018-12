Bruker politihund i søket etter savnede Ola (24)

- Du mister ei kjempegod venninne, og så skal du glede deg over at du skal bli mamma igjen. Det har vært surrealistisk

Dykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste fortsetter fredag letingen etter den savnede Grønning Bergem, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Det søkes i Nidelva og tilhørende basseng, ifølge meldingen. Også politihunder skal delta i søket.

Operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt opplyser at to politihunder - en kriminalsøkshund og en patruljehund - skal ut i båt sammen med brannvesenet i Dorabassenget.

- Hunder kan finne folk i vann. De står fremme i baugen i båten, sier Volden.

Så ut som ulykke

Tirsdag kveld meldte politiet at de hadde gjennomgått videoopptak som viste at savnede Grønning Bergem (24) havnet i elva like ved utestedet Fire Fine ved Bakke bru i Trondheim. Ut fra videoen, som var hentet fra et overvåkningskamera på Adressabygget, så det ut som en ulykke.

Politiet understreker at de ikke kan være 100 prosent sikre før savnede er funnet, men at de har god grunn til å tro at det er 24-åringen man ser på videoklippet.

Lette også fra luften onsdag

Også på torsdag ble det lett etter 24-åringen med dykkere og båt. I tillegg drev et fly fra Værnes flyklubbs flytjeneste overflatesøk i Trondheimsfjorden på andre dagen.

- Dette er på oppdrag for politiet. Flytjenesten er en viktig del av aktiviteten vår. Vi stiller så fort politiet ber om det, sa leder for Værnes Flyklubb, Tor André Weiseth til Adresseavisen på torsdag.

Politiet fant mobilen

En politipatrulje fant natt til søndag en mobiltelefon i elva rett utenfor Café Løkka. Det vil si litt lenger nord for Fire Fine. Det ble bekreftet at mobilen tilhørte Grønning Bergem.

Etterforskningsleder Therese Raaken Bykvist ved Sentrum politistasjon opplyste onsdag at 24-åringen havnet i vannet i samme området som mobilen ble funnet.

