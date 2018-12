Brøt seg inn i bil - måtte ha hjelp fra politiet for å komme seg ut

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 08.30 julaften at politiet meldte om den noe spesielle hendelsen på Tunga. En ung mann hadde tatt seg inn i en bil utenfor en bilforretning. Problemet til biltyven var at han ikke kom seg ut av bilen igjen.

- Han har nok overvurdert egne evner, og kom seg ikke ut av bilen av en eller annen teknisk grunn. Så har han kommet på at politiet var best egnet til å hjelpe i en sånn situasjon, og det må jo vi takke for, forklarer Ebbe Kimo, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Tyven ringte altså opp politiet for å få bistand. Nødblinken på bilen hadde han også satt på, slik at patruljen raskt skulle finne frem til riktig bil utenfor forretningen.

- Han var ganske grei å få lokalisert. Er man i nød, så er man i nød, forteller Kimo.

Den unge mannen ble tatt med av patruljen, og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Bilen skal ikke ha fått noen skader i forbindelse med innbruddet.

- Det er ikke ofte tyven ringer dere for å be om hjelp?

- Det er sjelden. Veldig sjelden, avslutter Kimo.