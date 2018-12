Overdoseteamet advarer mot stoffet PMMA

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

- Vi vil advare unge mot å kjøpe PMMA, sier Kjetil Karlsen, sykepleier i helse og overdoseteamet. Han forteller at farmalogisk på St. Olav har funnet PMMA i blodprøver i to tilfeller hos unge som har kommet inn på sykehuset siste uka.

Nå er stoffet i omløp på gata i Trondheim, ifølge overdoseteamet.

Kan være dødelig

- PMMA er en avart av ecstasy, men mye farligere. I verste fall er det dødelig, sier Karlsen. Han frykter at unge som leker seg med narkotiske stoffer, kan komme i skade for å kjøpe PMMA på gata.

- Det er et mye mer giftig enn MDMA som er et samlebegrep for ecstasy. Det er et psykoaktivt stoff som virker mer på psyken og kan i verste fall føre til dødsfall fordi det er så mye mer giftig.

Langt mer potent

Karlsen sier de frykter stoffet fordi det virker helt annerledes enn ecstasy som det kan forveksles med.

PMMA dukket opp i Norge sommeren 2010, ifølge rustelefonen.no. PMMA omdannes i kroppen til stoffet PMA (ParaMetoksyAmfetamin). PMMA omsettes ofte som ecstasy eller amfetamin, men er langt mer potent. Stoffet finnes i pulver eller som tabletter.

