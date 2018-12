Familiefyrverkeriet på Festningen kan bli avlyst

Dette kan du gjøre for å slippe tørr vinterhud

Saken oppdateres.

Det forteller rådgiver Merete Mauland i Trondheim bydrift.

- Som det ser ut nå, så er det særlig familiefyrverkeri-arrangementet klokka 18.30 som det spøker for. Det er meldt veldig mye vind. Vi håper i det lengste å kunne gjennomføre det. Men det er en mulighet for at vi må avlyse, sier Mauland.

Bestemmer seg klokka 18

Hun forteller at de vil ta en avgjørelse klokka 18.

- Vi vurderer det frem til klokka 18 før vi tar en endelig avgjørelse. Vi er i kontakt med Meteorologisk Institutt og pyrogruppa, og det er også et samarbeid med brannvesenet, sier Mauland.

Hun forteller også vurderer andre alternativer, som å la være å skyte opp det største fyrverkeriet.

- Vi har noen alternative løsninger som vi vurderer i samråd med pyroteknikerne, sier Mauland.

- Det er viktigste er sikkerheten, legger hun til.

Mindre vind ved midnatt

For fyrverkeriet på Festningen klokka 24 nyttårsaften, ser det bedre ut.

- Den informasjonen vi har fått fra Meteorologisk Institutt forteller at det ser bedre ut utover kvelden mot midnatt, sier Mauland.

Nyttårsaften 2015 ble både familiefyrverkeriet klokka 19 og fyrverkeriet ved midnatt avlyst på grunn av for mye vind.

Kutter juleferien

Det er pyrogruppen ved NTNU som er ansvarlige for oppskytingen av festfyrverkeriet. De studerer kjemi ved NTNU. Det er femte året Stine Sandbakk skal være med på oppskytingen av fyrverkeri i Trondheim.

Hun forteller at de er ni studenter, fra hele landet, som står for oppskytningen.

- Det er flere som har avsluttet juleferien litt tidligere for å være med på dette, forteller Sandbakk.

- Trygg oppskyting

- Hva er pyrogruppens viktigste jobb?

- Det er å tenke sikkerhet. Rundt selve oppskytingen, og ha kontroll på hvor folk beveger seg. Vi skal sørge for en trygg og fin oppskyting.

Ordfører Rita Ottervik skal etter planen tenne varden ved festningen 18.30, før det blir familiefyrverkeri rett etter dette.

Trondheim bydrift har strødd glatte gangveier før barnefamiliene gjør sin entre.

- Se det gjerne på avstand

Når det gjelder selve festfyrverkeriet mener driftsleder Jan Røising i Trondheim kommune at Festningen ikke er det beste stedet.

- Å se fyrverkeriet litt på avstand er bedre. Elgeseter bru, Marinen, Kvilhaugen, NTNU på Gløshaugen, er gode alternativer, og det anbefaler vi, sier han.

Røising minner også om forbudet mot oppskyting av raketter i sentrumsnære strøk.

Sjekk forbudssonen i denne saken.

Trondheim kommune minner også om at det selvfølgelig ikke er lov med droner i området, noe som kan hindre oppskytingen.