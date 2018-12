Her går treneren i krigen for Norges Skiforbund

Saken oppdateres.

- Det var et lite sammenstøt hvor to biler var involvert. Da de to sjåførene skulle gjøre opp via skademelding, så ble det fattet mistanke om at den ene føreren som var involvert var påvirket av alkohol, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Hun opplyser at det er tatt prøver av mannen som bekrefter mistanken, og det er opprettet sak.