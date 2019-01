Anleggsgjerde truet biler på Ranheim

Mest lest på Trd.by i desember: RBK-spiller satser pengene på badekar fylt med saltvann i Trondheim

Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Vindkast på over 135 kilometer i timen i Trøndelag

Statsministeren bekymret over lave fødselstall, ber nordmenn lage flere barn

For få år siden veide Torleif (53) over 120 kilo. Til sommeren løper han Ironman

På et søppelberg i Australia fant John et spesielt brev fra Petter fra Trondheim

Disse er glade for at det regner på nyttårsaften

Feiret nyttår for første gang i Trondheim

Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Saken oppdateres.

- Like ved et anleggsområde i Ranheimsfjæra har et gjerde blåst ned og skadet minst én bil, opplyste operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Tidlig tirsdag kveld fikk politiet melding om anleggsgjerdet som hadde blåst mot bilene.

Flere kan bli skadd

Nå oppfordrer Trøndelag politidistrikt de andre bilistene å fjerne bilene langsmed gjerdet.

- Det er stor sannsynlighet for at gjerdet kan blåse videre. Derfor oppfordrer vi nå de andre som står parkert i området å flytte bilene sine, slik at færrest mulig blir skadd, fortsetter Lægdheim.

Prøver å finne eierne

Hun legger til at politiet er i området for å lokalisere eierne av bilene som står parkert i nærheten av anleggsgjerdet.

Det har vært kraftig vind i hele fylket første nyttårsdag, og politiet har mottatt flere meldinger på grunn av været.

- Bilene står ikke langt fra idrettsområdet på Ranheim. Man kjører inn i gata som heter Ranheimsfjæra og tar en slakk venstresving like etter rundkjøringa, avslutter Lægdheim.