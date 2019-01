Gråtende Weng frykter at Tour de Ski er over etter fall på oppløpet

Tre nyttårsbarn i Trøndelag: Trude (21) kjente en uro i kroppen rett før midnatt, og dro til sykehuset for en sjekk

Mest lest på Trd.by i desember: RBK-spiller satser pengene på badekar fylt med saltvann i Trondheim

Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Disse er glade for at det regner på nyttårsaften

Feiret nyttår for første gang i Trondheim

Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Innbrudd i to biler i garasje i Trondheim

Saken oppdateres.

- Det er to biler hvor dørene er brutt opp. Vi er i kontakt med eierne av begge kjøretøyene for å undersøke om noe er stjålet. De to bilene sto parkert i samme fellesgarasje, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Hun forteller at de ikke har noen mistenkte foreløpig.

Politiet meldte om innbruddet og at de var på stedet like etter klokka 18 på Twitter.