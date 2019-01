Saken oppdateres.

Det var like etter klokken ett natt til onsdag at nødetatene rykket ut til Kolstad i Trondheim.

Politiet skriver på Twitter at det var én bil som brant, og at to biler til ble skadd som følge av varme.

Operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt forteller at to biler er tauet vekk - den som brant og en annen som ble skadd som følge av varme.

Politiet etterforsker brannårsaken.