I november ville ikke politiet ha kontroller her - torsdag skrev de 13 forelegg

Saken oppdateres.

Mandag 16. juli ble Olav Tryggvasons gate i Midtbyen i Trondheim stengt for gjennomkjøring av biltrafikk. Bilistene fikk påbudt kjøreretning mot Søndre gate eller Jomfrugata.

I august slo Miljøpakken alarm, fordi ulovlig kjøring truet hele prøveprosjektet med miljøgate.

LES MER: Dette mener folket om prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate

Vurderte å be om politihjelp

- Målet er at de som ikke skal stoppe i Midtbyen kjører rundt i stedet for tvers gjennom sentrum. Bussene skal ha prioritet slik at vi får mer folk fort fram. Vi må be politiet om hjelp hvis ulovlig kjøring fortsetter. Formålet med prosjektet er å gjøre gata mer attraktiv for handel og opphold, og bedre for dem som reiser miljøvennlig, sa Inger Mari Eggen til Miljøpakkens hjemmeside.

I november uttalte politiet til Adresseavisen at de ikke kom til å ha en eneste kontroll i gata, før skiltingen var i orden.

- Skiltingen er fremdeles ikke helt riktig, og den er uklar enkelte steder. Vi gjør ikke folk til lovbrytere fordi de ikke forstår skiltingen, sa politioverbetjent Håvard Tømmervold, fagleder for trafikk ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

På dette tidspunktet hadde politiet ennå ikke hatt noen større organisert kontroll.

LES OGSÅ: Politiet rakk ikke å stanse alle som kjørte ulovlig i ny miljøgate

Skiltene har vært på plass i rundt én måned

Det ble imidlertid gjennomført torsdag ettermiddag.

- Skiltingen er i orden nå, og det har den vært i ca. én måneds tid. Det var derfor innenfor å avholde en kontroll, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Dette er nytt i Olav Tryggvasons gate Biltrafikk må svinge av enten i Søndre gate eller i Jomfrugata.

Det blir to bussfelt i stedet for fire i Olav Tryggvasons gate.

Det blir sykkelfelt på begge sider av gaten.

Ved Byhaven blir det sitteplasser og planter.

Flere serveringssteder starter med uteservering, deriblant Habitat, Rosenborg Byhaven og Dromedar.

Varelevering til butikker og utesteder skal foregå i sidegater.

Busstoppet mot vest er flyttet fra Nova kinosenter til Byhaven/Nordre gate.

Lysregulering i kryssene ved flere gangfelt settes ut av drift når Veidirektoratet har godkjent det. Dette gjelder signalanleggene i Jomfrugata, Nordre gate og Krambugata.

Prislappen på prøveprosjektet er på 10 millioner kroner.

Kontrollen startet i 15.30-tiden, og varte i om lag to timer. Fokuset var brudd på skiltforskriften, og resultatet var 13 forenklede forelegg. I tillegg ble en bilfører anmeldt fordi vedkommende ikke vedtok forelegget.

- Siden dette var den første kontrollen, forventet vi at det ville bli noen overtredelser - og det ble det, sier Hollingen

- Og flere kontroller kommer?

- Dette blir fulgt opp fremover - til det bedrer seg, svarer Hollingen, som også kan informere om bøtesatsen for å kjøre feil i Olav Tryggvasons gate:

- Det er 5500 kroner, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter