Mistet førerkortet og anmeldes etter å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Det endte med anmeldelse og førerkortbeslag på grunn av antallet prikker bilisten hadde, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter torsdag kveld.

Én bilist fikk forenklet forelegg for en snittfart på 114 km/t i den samme 80-sonen.

Rundt klokka 23.15 meldte politiet at UP har hatt laserkontroll på Byåsen. Her ble det utstedt fire forenklede forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 67 km/t i 50-sone.

I 21-tiden meldte politiet at UP i en trafikkontroll i Jakobslivegen har gitt to forenklede forelegg for hastighet. Den høyeste hastigheten som ble målt var 53 km/t. Her ble det også gitt ett forenklet forelegg for mobilbruk.