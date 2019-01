Familiene: - Det er ulikt dem å ikke gi lyd fra seg

Giske presset på for snarlig Ap-løsning

Kuldeforsker advarer mot for mange lag i kulda

Politiet går ut med navn og bilde på to savnede i Trondheim

Saken oppdateres.

Trøndelag politidistrikt går onsdag ettermiddag ut på Facebook-siden sin og etterlyser to personer. Begge er meldt savnet av familiene.

Sissel Gundersen (62) fra Jakobsli i Trondheim

Beskrivelse: 174 cm høy, slank, brunt halvlangt hår med krøller, grønne øyne og bruker briller.

Siste konkrete aktivitet er bruk av hennes bankkort på Rema 1000 Jakobsli 10. desember i 2018.

Kåre Jacobsen (58) fra Strindheim i Trondheim

Beskrivelse: 188 cm høy, slank, brunt/mørkt hår.

Siste konkrete aktivitet er bruk av hans bankkort på apoteket ved Plantasjen på Bromstad 12. desember klokka 09.43.

- Ønsker tips

Politiet har kjennskap til at Sissel og Kåre har en relasjon og har blitt observert sammen tidligere i desember.

Etterforskningsleder Ida Lise Wekre ved spesialteamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim, opplyser at de har jobbet med forsvinningssakene siden slutten av desember, etter at familiene meldte dem savnet.

- Vi har jobbet med flere hypoteser. Per nå er det ikke noen indikasjon på at de er utsatt for noe straffbart, sier Wekre.

- Vi vil gjerne ha tips eller opplysninger som kan bidra til å finne dem, fortsetter hun.

- Ulikt min mor

Datteren til Sissel Gundersen, Linn Leistad Gundersen, forteller at hun fikk en sms fra sin mor 8. desember. Siden har det vært stille.

- Det var også andre som snakket med henne samme dag. Jeg meldte henne savnet 26. desember. Etter det har det ikke vært noen spor å gå etter, sier datteren.

Hun forteller at moren bodde i en bolig i Brundalen.

- Dette er ulikt min mor. Hun bruker å ta kontakt. Det er en vanskelig og spesiell situasjon, sier Leistad Gundersen.

Hun opplyser at Kåre og Sissel var venner og at de sist ble sett sammen i tidsrommet 8. til 10. desember.

- Synes det er rart

Storebroren til Kåre Jacobsen, Ove Jacobsen, forteller at alle de fem søsknene var samlet hjemme til Kåre i Brøsetveien 25. oktober.

- Siste gangen noen av oss var i kontakt med ham, var 11. desember. Da snakket den ene broren vår med Kåre, sier han.

Jacobsen forteller at det har brukt å være jevnlig kontakt mellom søsknene.

- Dette er egentlig veldig ulikt ham. Vi synes det er rart. Vi meldte ham savnet til politiet noen dager etter at Sissel ble meldt savnet, sier Jacobsen.

Har du sett Sissel eller Kåre? Politiet ønsker tips eller opplysninger fra publikum på 02800.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter