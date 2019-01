Ringte nødnummeret 40 ganger på en time

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen på sin Facebook-side for "Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu" klokka 01.58 i natt.

- Etter at en person hadde ringt nødnummeret (112) over 40 ganger på en drøy time i kveld uten å ha behov for hjelp besluttet juristen at nok var nok.

Politipatruljen ved navn Lima-30, satt retning for innringerens hjemadresse. Der tok de beslag i både hustelefon og mobiltelefon.

Politiet opplyser at vedkommende i tillegg ble anmeldt.

- Slike bevisste falske oppringninger tar mye kapasitet og gjør at det kan ta lengre tid før de som virkelig trenger hjelp får svar.

Samtidig minnet politiet om at du ved akutt behov for hjelp skal ringe 112, mens du ved andre henvendelser skal ringe til 02800.