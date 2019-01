Sjefen i Investinor slutter

- Vi bodde et halvt år uten kjøkkenbord. Vi spiste på gulvet, og det gikk helt fint

Trondheimsbaserte Investinor ble etablert i 2008 som et statlig investeringsselskap. De går inn med risikokapital i lovende bedrifter.

For to år siden sa administrerende direktør Geir Ove Kjesbu opp stillingen sin. Og Haakon H. Jensen ble ansatt i august samme år.

Styret takker for jobben

To og et halvt år etter går også Jensen av.

– Styret vil takke Jensen for den viktige jobben han har gjort. Han har intensivert arbeidet med å utvikle Investinors strategi og profesjonalisere hvordan vi jobber mot markedet. Under Jensens ledelse har vi etablert et mer aktivt, fokusert og offensivt Investinor, sier styrets leder Thomas Falck i en pressemelding.

Fikk jobbtilbud

I pressemeldingen vises det til at Investinor de seneste årene har økt aktiviteten, spesielt med investeringer i tidlig fase. Investinor har utviklet porteføljen og blant annet børsnotert tre selskaper. De seneste årene har selskapet også investert sammen med en rekke nasjonale aktører i tidlig fase, og med flere internasjonale venture-investorer.

– Investinor er en kompetent organisasjon med et stort potensial. Det er med tungt hjerte jeg forlater selskapet. Samtidig får jeg nå en mulighet til å bygge opp og lede et nytt investeringsselskap i Bertel O. Steen-konsernet. Det er en mulighet jeg ikke jeg kunne si nei til, sier Jensen.

Stillingen blir utlyst

Finansdirektør Tor Helmersen er konstituert som administrerende direktør. Jensen står i stillingen til og med den 18. januar, og vil fortsette i en rådgiverrolle til han fratrer ultimo mars.

– Investinor er en viktig aktør som støtter utviklingen av neste generasjon vekstselskaper. Arbeidet med å styrke våre bedrifter og Investinors stilling står fast. Vi har over tid bygget en stadig sterkere plattform, og jeg ser frem til sammen med organisasjonen å fortsette arbeidet med å løfte våre bedrifter videre, sier Helmersen.

Styret har startet arbeidet med å finne en ny administrerende direktør.

– Vi er i gang med arbeidet og stillingen vil raskt bli utlyst. Vi vil gjøre et bredt og grundig søk, sier styreleder Thomas Falck.