Åtte politibiler jaktet sjåfør i høy fart over Byåsen

Saken oppdateres.

Rundt klokken 20.30 tirsdag kveld unnlot en personbil å stanse for Utrykningspolitiets (UP) trafikkontroll på Tiller. Etter en biljakt om blant annet Sverresborg og Ila, kjørte personbilen til slutt av veien på tur oppover Byåsveien, ved Åsveien skole på Byåsen, klokken 21.24.

Kontroll på fire personer

- Vi har fått stanset bilen, og har kontroll på personene i den, sa operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt klokken 21.30.

Det skal ha vært fire personer i bilen. En mann i midten av 20-årene, en mann i slutten av 30-årene, en kvinne i begynnelsen av 50-årene, og en mann i begynnelsen av 40-årene. Flere av dem er kjenninger av politiet.

- De er nå innbrakt til arresten.

Politibil fikk skader

En politibil fikk skader på og rundt bildøren i forbindelse med biljakten.

Klokken 23.15 opplyste operasjonsleder Arnt Harald Aaslund at skadene på politibilen kom umiddelbart før biljakta startet. Politiet hadde stoppet bilen på Tiller, men føreren hadde ikke planer om å bli.

- Kollisjonen oppsto i det de stakk fra politiet, sa Aaslund.

Uklart hendelsesforløp

Detaljene om jakten er ikke gjort helt rede for ennå, men etter bilen unnlot å stoppe for kontrollen på Tiller, skal jakten ha gått over blant annet Sverresborg til Ila, før bilen kjørte av veien ved Åsveien skole på Byåsen.

- Personbilen har trolig vært borte fra UP en stund, også har UP har fanget den opp igjen. Det skal være samme UP-bil som meldte fra om at personbilen unnlot å stoppe i kontrollen på Tiller, som var på stedet da bilen kjørte av veien på Byåsen, sa Øystein Sagen tidligere i kveld.

Høy fart

Sagen anslår at om lag åtte politibiler har vært involvert i jakten.

Politiet er foreløpig ikke kjent med at det har oppstått farlige situasjoner under biljakten.

- Personbilen har kjørt i relativ høy hastighet, og det er glatt føre, men ikke meldt om farlige situasjoner, opplyste politiets operasjonsleder.

Innringere til politiet og folk som har henvendt seg til Adresseavisen har meldt om hastigheter de estimerte til opp i 100 kilometer i timen. Fluktruten over Sverresborg på Byåsen har 40-sone.

- Risikovilligheten til sjåføren i fluktbilen har vært høy, og patruljen mente de måtte settes ut av spill, sa operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

Starter etterforskning

Operasjonsleder opplyser om at det opprettes sak på forholdet.

- Det blir gjort etterforskning, så vil juristen ta stilling på hvilke straffereaksjoner som blir gitt etter hvert.

Det er ikke klart hva som var årsaken til at personene i bilen unnlot å stanse for politiet.

- Det vil etterforskningen vise, men de var i hvert fall ikke så interesserte i å snakke med politiet, sa operasjonsleder Øystein Sagen tidligere i kveld.