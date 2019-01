Maskerte menn med slagvåpen gikk til angrep på hverandre

Kjørte med hodet ut av vinduet for å se

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut med flere patruljer etter å ha fått flere nødanrop om slagsmål ved Ilaparken i Trondheim sent mandag kveld. De første meldingene kom inn cirka klokka 23.00.

- Det var fem-seks menn i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene som gikk til angrep på hverandre og glasset i ei ytterdør ble knust. De var maskert med munnbind og hetter og det ble også observert balltre og hammer. De som ringte inn til oss synes det var en skremmende opplevelse, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt tirsdag morgen.

Tre menn ble sendt til St. Olavs hospital for en helsesjekk, og en av dem ble liggende over natta for observasjon.

- Men det er ikke meldt om alvorlige skader, sier Oseid.

- Det er snakk om noen kutt i fingeren, og én skal ha blitt slått i hodet med et balltre, sier hun.

To menn arrestert

Hun forteller at politiet bevæpnet seg som følge av at det ble meldt om slagvåpen. Da politiet kom til stedet måtte de arbeide en god stund med å få kontroll på alle personene.

- Vi måtte gå inn i flere leiligheter i en bygård. De involverte sto ikke og ventet på oss, og det tok derfor tid å løse oppdraget. Pågripelsene skjedde uten dramatikk, men det var tidkrevende, forklarer Oseid.

Til slutt endte det med at to menn i starten av 20-årene ble pågrepet og satt i arresten.

Etterlyser filmer

Politiet etterlyser vitner eller personer som vet noe om hendelsen. Dersom noen har filmet slagsmålet, så er politiet interessert i å komme i kontakt med personer som sitter med slikt materiale.

- Det pågår full etterforskning, og vi har ikke alt klart. Det er flere ting vi må nøste opp i, og det er grunnen til at vi ikke gikk ut med informasjon umiddelbart etter hendelsen også, sier Oseid.

Foreløpig er det uklart for politiet hvem som var fornærmede part i slagsmålet. Det er flere av de involverte som kjenner hverandre, og det er både etnisk norske og menn med utenlandsk bakgrunn involvert.

- Det er også flere som har vært i kontakt med politiet tidligere, bekrefter Oseid.

Startet med avhør

Hun forteller at det var flere som ringte inn nødmelding. Det er ingen indikasjoner på at det ble brukt andre våpen enn slagvåpen.

- Melderne skjønte at det var alvor og varslet oss, sier hun.

Politiet sperret av et område ved Ilaparken natt til tirsdag, og fikk gjennomført undersøkelser på stedet.

- Vi har startet med avhør, men vil fortsette med dette utover formiddagen tirsdag, sier operasjonslederen.

Saken er anmeldt av politiet.

Gjort beslag i saken

Politioverbetjent og politifaglig etterforskningsleder Atle Lothe Pedersen ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt forteller at foranledningen til hendelsen er uklar.

- Vi vet ikke hva som har utløst slåsskampen, men den var antakelig ikke tilfeldig siden de har kjennskap til hverandre, sier han.

Han karakteriserer de innledende meldingene fra publikum som kaotiske.

- Vi håper å komme i kontakt med vitner som kan hjelpe oss med å komme til bunns i saken. Det er gjort beslag, men jeg ønsker ikke å kommentere hva det er. Vi vet ikke om det er gjenstander som er benyttet, men vitner har opplyst om at de involverte skal ha holdt gjenstander i hendene, sier Lothe Pedersen.

Foreløpig er det to som er siktet for kroppskrenkelse ifølge Lothe Pedersen.

- Men vi vet ikke om det er dette vi ender med når siktelsen skal gjøres ferdig, sier han.

Da politiet ankom stedet, forsvant de involverte til forskjellige steder.

- Foreløpig kan vi ikke med sikkerhet si at vi har kontroll på alle som deltok. Hendelsesforløpet kan forhåpentligvis bli belyst ved hjelp av vitner, bilder og video, sier han.

Kartlegge overvåkningskamera

I likhet med operasjonsleder Oseid sier etterforskningslederen at det var mange som reagerte da slagsmålet pågikk i Ila.

- Det var en belastning for dem som opplevde dette, og selv om vi kom dit så raskt vi kunne, så var det flere innringere som syntes dette var dramatisk før vi fikk sendt ressurser dit, sier han.

Etterforskerne har allerede opprettet kontakt med en del av innringerne for å få mest mulig informasjon i saken.

- Det vil også bli en del av etterforskningen å kartlegge om det finnes overvåkningskamera som har fanget hendelsen, sier han.

