Nødbluss ble sendt opp i Trondheim

Saken oppdateres.

Meldingen om lysene kom til Trøndelag politidistrikt like etter klokka 23 tirsdag kveld.

Også Hovedredningssentralen i Sør-Norge meldte om det samme, og ba folk som kunne vite hva lysene var, kontakte politiet.

Området undersøkt

- Vi har fått henvendelser fra flere innringere som har sett lysene og sendt patrulje ut for å undersøke, sa operasjonsleder Harald Arnt Aaslund hos politiet i Trøndelag like etter meldingen først kom inn.

Klokken 23.45 opplyste Aaslund at et redningshelikopter hadde flydd over området.

- De har også vært i kontakt med fartøy på fjorden. Disse har ikke fått innslag på sine radarer. Til nå har vi ikke indikasjoner på at det er fartøy i nød.

Aksjon avsluttet

Redningsaksjonen nødblussene utløste ble raskt avsluttet da man ikke gjorde funn eller hadde indikasjoner på at noen var i nød. Vitnebeskrivelser tyder på at blussene ble sendt opp fra land i Trondheim.

- Vi har ikke funnet noen personer som kan knyttes til dette, forklarer Arnt Harald Aaslund onsdag morgen.