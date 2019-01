120 elever ved Strinda skal finne den beste aktivitetsdagen for eldre

Saken oppdateres.

- Er det noe spesielt dere liker å gjøre, spør Rikke Nordseth.

I ett av klasserommene ved Strinda videregående har Aase Magda Løkken, Aase Utne Sagatun og Harald Ese satt seg ned ved ti elever.

Torsdag og fredag denne uka samles 120 elever på helse- og oppvekstfagene til innovasjonscamp sammen med eldre. Målet er å la elevene planlegge en aktivitetsdag hvor barn, unge og eldre skal møtes. Vinneren av gruppearbeidet får gjennomføre aktivitetsdagen.

Mange spørsmål

- Det viktigste spørsmålet: er det noe dere har hatt lyst til å gjøre, men som dere aldri har gjort, spør Nikolaj Fjellheim de tre eldre.

- Oi, det var et vanskelig spørsmål, men så spennende, svarer Aase Magda Løkken mens de tenker seg nøye om.

På notatarket har elevene skrevet ned ulike forslag, i tillegg til spørsmål. Blant annet hadde de diskutert å dra på kino eller et museum.

- Noen her går barn- og ungdomslinja. De har foreslått å ha med barn på aktivitetsdagen. Vi prøver å få til en aktivitet for alle aldre, legger Rikke Nordseth til.

Inspirasjon til elevene

Med generasjonsmøter hvor både eldre og unge er med å planlegge aktivitetene tror Trondheim kommune og Ungt entreprenørskap at elevene vil ha med seg nytenkning og kreativitet inn i arbeidslivet.

- Vi håper at dette prosjektet skal være til videre inspirasjon for elevene, og at de klarer å skape noe bra sammen, forteller Hildegunn Sletvold, prosjektleder for Trondheim kommunes prosjekt «sosiale møteplasser for hjemmeboende eldre».

Både elever i første og andre klasse er med i prosjektet. Sletvold håper derfor at elevene bruker alle linjene når de planlegger aktivitetsdagen.

- Aktivitetsdagen skal ikke bare være for de eldre. Kanskje kan de unge lære noe også? Det er viktig å utnytte de ressursene som finnes.

- Skolen har mye å lære

Fredag skal elevene presentere ideene sine for fraksjonsleder for Aps helse- og velferdskomité Turid Stenseth, leder for seniorrådet Randi Wiggen, rådgiver i Ungt entreprenørskap Marthe Strømsem og Hildegunn Sletvold.

- Det blir den mest kreative, gjennomførbare og gjennomtenkte planen som vinner. Det blir spennende å se hva elevene har tenkt ut. Kanskje blir det en liten gruppe eller et kjempe stort prosjekt, fortsetter Sletvold.

Avdelingsleder for helse og omsorgsfagene ved Strinda videregående, Tone Guttormsen, forteller at skolen lenge har gledet seg til innovasjonsdagen.

- Det er fantastisk at vi får samarbeide med Trondheim kommune på denne måten. Skolen har utrolig mye å lære når det gjelder å bruke ressurser som har levd et liv og har en historie å fortelle. Det er for mange ensomme som bare ønsker å leve mer, forteller Guttormsen.

Interessante historier

I klasserommet snakker de fremdeles om interesser og aktiviteter som alle generasjoner kan ta del i. Så går samtaleemnet over til andre verdenskrig.

- Vi har vurdert Falstadsenteret som en mulig attraksjon å besøke. Jeg har vært der en gang tidligere og syns det var veldig lærerikt, fortsetter Rikke Nordseth.

De forteller at noen av de eldre kan ha opplevd krigen selv eller ha hatt nær familie som ble preget av den. Kanskje har de interessante historier å fortelle om tiden.

- Vi diskuterte også militærbasen på Værnes. Der har de mye interessant fra både andre verdenskrig, men også fra senere tid, legger Nikolaj Fjellheim til.

- Det er fint med en slik dag også. Det er bedre enn å ha timer hele tiden, avslutter Pia Emilie Askim Berg.