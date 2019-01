Politiet går ut med nytt bilde av savnet mann (58)

Brattørbrua stengt over natten etter at den åpnet for båttrafikk

Saken oppdateres.

- Vi i politiet gjør de undersøkelsene vi kan for å prøve å finne dem, sier politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt.

Det var onsdag i forrige uke at Trøndelag politidistrikt meldte Sissel Gundersen (62) og Kåre Jacobsen (58) savnet via Facebook. De ba også om tips i saken.

Politiet har gjort flere etterforskningsskritt, blant annet har de undersøkt aktiviteten på bankkortene til de savnede. Siste konkrete aktivitet av Gundersens bankkort var på Rema 1000 Jakobsli 10. desember i fjor, mens Jacobsens kort ble sist brukt ved Plantasjen på Bromstad 12. desember klokka 09.43.

Ville sjekke hvem som brukte kortet

Å finne overvåkningsbilder av de to så lenge etter, er en utfordring for politiet. I dag er det slik at regelverket gjør at overvåkningsbilder fra de aller fleste overvåkingskamera skal slettes etter sju dager. For opptak gjort i post- og banklokaler gjelder imidlertid andre regler. De skal slettes senest tre måneder etter at de er gjort.

Gjennom etterforskningen har politiet sett at Jacobsens kort også ble brukt i en minibank på Sirkus shopping den 11. desember i fjor klokka 17.51. Politiet kunne derfor be om å få utlevert overvåkningsvideoen fra denne minibanken.

- Dette gjorde vi for å se om det var Jacobsen selv elle noen andre som brukte kortet, sier Vang.

Bildene viste at det var den savnede selv som var til stede. Politiet har nå gitt Adresseavisen dette bildet. De ønsker fortsatt tips i saken.

- Det er ikke konkrete holdepunkter i etterforskningen som gjør at vi mistenker at det har skjedd dem noe kriminelt, sier Vang.

Politiet har gått ut med følgende informasjon om de to savnede vennene:

Sissel Gundersen (62) fra Jakobsli i Trondheim. Ble meldt savnet av familien 26. desember.

Beskrivelse: 174 cm høy, slank, brunt halvlangt hår med krøller, grønne øyne og bruker briller.

Kåre Jacobsen (58) fra Strindheim i Trondheim. Ble meldt savnet av familien 31. desember.

Beskrivelse: 188 cm høy, slank, brunt/mørkt hår.

Hadde verken pass eller mobil

Adresseavisen har tidligere skrevet at verken Gundersen eller Jacobsen hadde med seg passene sine da de forsvant. De hadde heller ikke med seg mobiltelefonene sine. Dermed har ikke politiet hatt mulighet til å bruke mobilsporing i etterforskningen.

Datteren til Sissel Gundersen, Linn Leistad Gundersen, opplyste til Adresseavisen i forrige uke at hun fikk en sms fra sin mor 8. desember. Siden har det vært stille.

- Det var også andre som snakket med henne samme dag. Jeg meldte henne savnet 26. desember. Etter det har det ikke vært noen spor å gå etter, sa datteren.

Hun opplyste også at Kåre og Sissel var venner og at de sist ble sett sammen i tidsrommet 8. til 10. desember.

Storebroren til Kåre Jacobsen, Ove Jacobsen, har opplyst at siste gangen noen i familien var i kontakt med ham, var 11. desember.

Familiene gjør det klart at det er ulikt av begge å ikke gi lyd fra seg.

Har du sett Sissel eller Kåre? Politiet ønsker tips eller opplysninger fra publikum på telefon 02800.