Tror flere jobbet sammen om korttyveri på City Syd

- Politiet ble kontaktet av vektere på City Syd om at det foregikk tyveri av bankkort og forsøk på svindel. Flere personer så ut til å jobbe sammen, sier etterforskningsleder Håvard Johannessen ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag.

Hendelsen skjedde tirsdag ettermiddag og politiet ble varslet klokken 14.40. En person ble frastjålet bankkortet sitt, og politiet ønsker tips i saken.

- Operasjonssentralen la ut meldingen på Twitter fordi vi ønsker å komme i kontakt med eventuelle andre som er blitt frastjålet kort eller har tips i saken.

Det var vekterne som opplyste at fremgangsmåten tydet på at flere samarbeidet. Etter å ha gått gjennom materiale fra overvåkningskameraene i området, mener politiet at de har bilder av gjerningspersonene.

- Vi har bilder som viser denne atferden, så vi jobber med å identifisere personene som er på bildene. Jeg vet ikke hvor mange personer det skal dreie seg om, sier Johannessen.

Politiet ber vitner ringe 02 800.

