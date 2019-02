Bruker sterke virkemidler for å vise dyrenes lidelser

Saken oppdateres.

Fire personer står i ring med ryggen inntil hverandre. I armene holder de hver sin PC, som viser filmer av dyr, kyr og kyllinger.

Det første alle som passerer forbi likevel legger merke til er at personene har på seg hvite masker, de kjente «Anonymous Masks».

Noen nysgjerrige forbipasserende stopper opp, men de fleste haster videre forbi.

Aksjonerer en gang i måneden

På spørsmål om hvorfor de demonstrerer, svarer Iben Sofie Kristensen:

- Vi jobber for en liberalisering av dyr. Vi vil gjennom de videoene vi viser få folk til å forstå hva dyrene gjennomgår i slakterprosessen.

«Anonym for the Voiceless» er grasrotorganisasjon med filialer i land over hele verden, også i Trondheim.

- Vi planlegger å aksjonere minst en gang i måneden. Det er målet, sier leder Ann-Sofie Østensen.

Ble veganer

Det var etter at Iben Sofie Kristensen så videoer fra kjøttproduksjon for tre år siden at hun bestemte seg for å kutte ut kjøtt, samt alt av animalske produkter. Hun ble veganer.

I fjor ble hun i tillegg aktivist.

- Jeg mener det er viktig å vise folk hva som skjer. Vi må få dem til å vurdere om det er etisk rett at vi behandler dyr på denne måten. Er det rett at vi avliver dyr som ønsker å leve?

Ifølge jentene er responsen fra folk variert.

- Noen sier høyt i det de passerer forbi oss at de skal kjøpe seg burger eller bacon, andre er interessert i å høre.

- Men det kan da ikke være så lett å finne mat hvis man er veganer?

- Jo, det finnes mange gode alternativer til kjøtt, og det blir stadig flere alternativer på markedet, svarer de.

For mye kjøtt

- Men er det realistisk at menneskeheten skal kutte helt ut å spise kjøtt?

- Nei, jeg tror ikke alle kommer til å bli veganere over natta, men slik situasjonen er nå så overproduserer vi kjøtt, sier Østensen.

- Men hva med det norske landbruket?

- Hvis du tenker på arealet, så kan vi bruke det til andre ting. Hvis du tenker på hva som vil skje med dyrene, så er det mulig å plassere dem på gårder som tar vare på husdyr, uten å spise dem.

Østensen og Kristensen kan ikke svare på hvor mange medlemmer de har, men sier at mange som er med å demonstrere i Trondheim er unge mennesker.