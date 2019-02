Brundtland avlyser trondheimsbesøk på grunn av sykdom

Endelig opptur for Eckhoff - tok sin første seier på over ett år

Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (Isfit) var svært begeistret da de i januar kunne fortelle at Gro Harlem Brundtland sto på plakaten vår årets festival. For tredje gang i Isfits historie hadde vår tidligere statsminister takket ja til Isfit.

Brundtland var deltaker på den aller første Isfit-festivalen i 1990 da temaet var «Change in Europe», og berlinmuren hadde falt bare noen måneder tidligere. I 1994 var hun tilbake i Studentersamfundet sammen med Dalai Lama, vinner av Nobels fredspris i 1989.

Nå har snart Gro Harlem Brundtland, som fyller 80 år i april, meldt sykdomsforfall i siste liten.

500 deltakere fra hele verden

500 studenter fra 100 land i hele verden er samlet i Trondheim for å delta på den internasjonale studentfestivalen.

Sammen med vinner av Nobels fredspris i 2011, Tawakkol Karman, fra Jemen og den indiske kvinnerettighetsforkjemper, Kirthi Jayakumar skulle Gro Harlem Brundtland ha snakket om kvinners rolle i fredsbygging.

- Vi må dessverre meddele at Gro Harlem Brundtland ikke er i form til å delta på kveldens debattmøte. Vi ønsker henne god bedring, og sender varme tanker fra hele ISFiT. Kveldens arrangement vil fortsatt finne sted med Nobels fredsprisvinner Tawakkol Karman og Gro Lindstad fra Fokus, sier debattsjef Inga Mageli i en pressemelding fra Isfit.

Fredsprisvinner fra Jemen

Også indiske Kirthi Jayakumar har meldt forfall i siste liten.

«Det er selvsagt synd at Gro Harlem Brundtland og Kirthi Jayakumar ikke kan delta på debatten. Men sånn er det av og til. Til tross for det er interessen for debatten like stor blant deltakerne som har reist langveisfra, sier pressesjef, Tore Becker. Han understreker at det tilhører sjeldenhetene at Nobels fredsprisvinnere kommer til Trøndelag.

Tawakkol Karman fra Jemen har stått på barrikadene for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet under den «arabiske våren» i Jemen.

I 2011 fikk hun Nobels fredspris for innsatsen sin.

