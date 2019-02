Rykket ut til melding om brann i boligblokk i Ila

Her er Solskjærs agent i samtale med Manchester Uniteds mektige eier

Saken oppdateres.

Politiet opplyste på twitter om brann i boligblokk i Ila sent lørdag kveld.

- Vi vet ennå veldig lite. Brann og politi er på stedet og har startet evakuering av bygningen. Det er snakk om mye røyk fra én av etasjene, forteller Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Like etter første twittermelding kunne politiet opplyse at de hadde funnet den aktuelle leiligheten og at brannen er slukket.

Skadeomfanget er ukjent.

- Vi fikk tidlig kontroll på brannen, og nå jobbes det med å få kontroll på alle som bor på adressen, forteller vaktleder ved 110-sentralen, Frank Hansen.

Han opplyser at de har mannskap fra fire brannstasjoner på stedet, og at de har god kontroll.