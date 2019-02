Lover 50 000 kroner for avgjørende tips om savnede Odin (18)

Ekteparet bor i et hus som er godt for helsa - både på den ene og den andre måten

Saken oppdateres.

- Odin er fremdeles savnet og vi har ennå ikke fått en god forklaring på hva som har skjedd, forteller far Dan Yngve Jacobsen.

Odin Andre Hagen Jacobsen har vært savnet i 12 uker siden søndag 18. november i fjor. Alle sikre spor slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39.

50 000 i dusør

På en Facebook-side skriver familien at de nå utlover en dusør på 50 000 kroner fra egen lomme. Dusøren vil bli utbetalt til den første som kommer med avgjørende tips i saken.

- Vi tror at noen sitter på informasjon i saken og håper det kommer inn nye tips når vi utlover dusør, fortsetter Jacobsen.

De påpeker at tipsene må direkte føre til at Odin blir funnet, at det kommer frem en forklaring som bidrar til at saken blir løst eller at de med sikkerhet får vite hva som har skjedd med sønnen.

- Vi er veldig frustrerte over manglende resultater. Nå ønsker vi et svar på hva som har skjedd. Kanskje dette hjelper.

Fakkeltog

Lørdag om knappe to uker skal det arrangeres et fakkeltog i forbindelse med forsvinningssaken. Dan Yngve Jacobsen håper dette skal være med å sette et større fokus på etterforskningen i saken.

I slutten av desember startet familien innsamlingsaksjon for å finansiere en privatetterforsker. Søndag ettermiddag har aksjonen fått inn over 113 000 kroner.

- Foreldrene har snakket med en erfaren, tidligere politietterforsker som mener han kan kaste nytt lys over saken. Vi ønsker selvsagt ikke å gi oss før saken har en løsning og totalkostnaden kan derfor bli større, står det på innsamlingsaksjonen.

