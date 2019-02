Stenger Strindheimtunnelen for brannøvelse

- Jeg hørte et smell da jeg kjørte over trikkeskinna

Saken oppdateres.

Det er i en pressemelding fra Statens vegvesen det kommer frem at tunnelen stenges fra klokken 22.00 onsdag 13. februar. Selve øvelsen varer kun i to timer, men tunnelen vil likevel holdes stengt til klokken 06.00 påfølgende morgen.

- Dette er et ledd i arbeidet vi gjør for å sørge for at alle som ferdes på veiene våre er trygge. Tunnelen er klassifisert som et særskilt brannobjekt. Da stilles det krav om jevnlige brannøvelser, sier Thomas Hauan Lamo i Statens vegvesen.

Tenner på bil

Det opplyses om at røyk vil være synlig i området i forbindelse med øvelsen.

- Vi skal tenne på en bil, så skal brannvesenet da slokke brannen. Røyken vil bli godt synlig, forklarer Hauan Lamo overfor Adresseavisen, og tilføyer at det samtidig skal foregå annet arbeid i tunnelen gjennom natten.

Åpnes torsdag

Det er kun Statens vegvesen og brannvesenet som er involvert i øvelsen. Det er vanlig prosedyre konstaterer Hauan Lamo, da det stilles krav om å gjennomføre øvelser i tunneler.

- Man har forskjellige typer øvelser, og vi har jevnlige øvelser med brannvesenet. Så er det slik at tunnelene er klassifisert på forskjellige måter. Tunneler på riksveier har strengere krav enn mindre og kortere tunneler ute i distriktene, sier han.

Røyken fra øvelsen vil forsvinne ganske raskt fra Strindheimtunnelen, men på grunn av annet arbeid og opprydning etter øvelsen vil det ikke bli åpnet for normal trafikk klokken 06.00 torsdag.

