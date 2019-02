Nesten tusen gikk i fakkeltog i Trondheim

19-åring fra Trondheim knuste all motstand under Norgescupen

Har du kikka ned i brusteinen der Jomfrugata møter Dronningens gate i Trondheim? Der er det lagt ned snublesteiner med alle de elleve vinnerne av studentenes fredspris fra starten i 1999 til i dag.

«Walk of peace» er en hyllest fra norske studenter som jobber for fred, demokrati og menneskerettigheter» står det også på en av steinene i gata. Og dersom du er god til å regne, har du også funnet ut at det er 20-års jubileum for utdeling av fredsprisen i forbindelse med den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, Isfit.

Bunad og boblejakke

Fra dette gatehjørnet slynget fakkeltoget fredag kveld seg gjennom trondheimsgatene til Lerkendal for selve fredsprisutdelingen. Her er årets fredsprisvinner sammen med mange av de tidligere vinnerne, årets 500 Isfit-deltakere og de like mange frivillige som arrangerer festivalen og familie og venner.

De går i bunad og boblejakke, samisk kofte og festplagg fra store deler av verden.

Lik rett til utdanning

Fasiah Hassan (24) får prisen i år for sin kamp for lik rett til utdanning for alle uavhengig av økonomi, klasse og raseskiller gjennom bevegelsen #FeesMustFall.

- Det blir ikke fred uten like rettigheter. Derfor er det viktig at alle skal ha samme mulighet til å ta utdanning, sier hun.

- Flesteparten av unge sørafrikanere har ikke råd til å ta høyere utdanning. Det rammer særlig unge svarte mennesker, sier vinneren av studentenes fredspris.

Fasiah Hassan er glad for å være i Trondheim, fornøyd med at det ikke er så fryktelig kaldt og litt misfornøyd med at det kalde landet vårt har skaffet henne en forkjølelse.

Stas å møte så mange aktivister

Nå har hun reist rundt i Norge i et par uker og blitt litt kjent med vårt utdanningssystem. Hun sier det er mye å lære og ta med seg til Sør-Afrika fra den norske utdanningen. Men akkurat nå er hun mest glad for at hun har fått prisen akkurat i år når det er jubileum og så mange tidligere prisvinnere er til stede.

- Jeg har møtt så mange utrolige prisvinnere og studentaktivister og bevegelser. For meg er det det viktigste akkurat nå. Vi møtes og lærer av hverandre. Jeg er veldig heldig som mottar prisen i et jubileumsår, sier hun.

Den første studentfredsprisvinneren

Bak henne i fredsmarsjen går den første prisvinneren, Antero Benedito Da Silva fra Øst-Timor. Han fikk prisen for sin ikkevoldelige kamp mot undertrykkelse og for et uavhengig og demokratisk Øst-Timor. Nå er han tilbake i Trondheim.

- Prisen var viktig for å få internasjonal støtte til kampen vår for uavhengighet. Det trengte vi. 1999 var et avgjørende år etter 24 år med kamp for selvstendighet der flere hundre tusen ble drept, sier dem daværende studentlederen fra frigjøringskampen i Øst-Timor. Landet ble okkupert av Indonesia i 1976 og ble først selvstendig i 2002.

Prisen et viktig symbol

Studentfredsprisvinneren fra 1999 sier prisen var et viktig internasjonalt symbol på støtten til folket hans. Da han mottok fredsprisen, visste han ingenting om Isfit eller at han var den første fredsprisvinneren. Nå er han glad for å være tilbake, gå i gatene med rester av snøslaps og gleder seg lørdag til å delta i den store markeringen av 20 år med fredspris, delt ut hvert andre år i forbindelse med studentfestivalen i Trondheim.

Begrunnelsen for årets prisutdeling

Studentenes fredspris blir delt ut på vegne av alle norske studenter. I sin begrunnelse for årets tildeling skriver fredspriskomiteen om Fasiah Hassan:

«Ved å gi henne Studentenes Fredspris belønnes hun for sine evner til å være pragmatisk og til å ta i bruk fredelige virkemidler, selv i situasjoner hvor studenter ble møtt med vold og myndighetene forsøkte å kneble dem.»

