Tyver stakk av fra politiet på Lade

Det var en vekter som først kom over tre personer i Ladebekken rundt klokken 03.00 natt til onsdag da han hadde fått en mistanke om at det var noen som holdt på med et eller annet. De tre personene, alle menn i 20-årene, stakk av da vekteren ville ta en prat med dem. Etter hvert oppdaget han at det hadde vært innbrudd i flere boder og kontaktet da politiet.

- Vi fikk en beskrivelse av personene og traff på én av dem ganske tidlig. Etter det har man gått med hund og letet, og da har de to andre også dukket opp. Et par av dem er godt kjente for politiet fra før, forklarer operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo.

Politiet skal fortsatt gjøre flere undersøkelser i forbindelse med innbruddene, men har funnet noe de mener er tyvegods. I tillegg ble det funnet mindre mengder narkotika på de mistenkte mennene.

