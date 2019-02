Flere innbrudd på Tiller

Et tilbud som står til stryk

Pilot mistet kontroll på helikopteret like før det traff bakken

Får kontrakt på over 170 millioner, men må fortsatt kutte kostnader

Slutt for «Slaget på Testiklestad» på Sverresborg

Fare for regn som fryser på bakken fra torsdag ettermiddag

To ulykker på E6 ved Grillstadtunnelen

Ble beskyldt for å ha giftet seg med en annen mann mens hun allerede var gift

Norwegian erkjenner at kassen nesten var tom

To ulykker på E6 ved Grillstadtunnelen

Saken oppdateres.

Politiet har fått melding om innbrudd flere steder på Tiller i Trondheim torsdag formiddag. Sakene etterforskes av politiet på Heimdal, skriver politiet på Twitter like før klokka 12.

- Innbruddene har blitt meldt inn etterhvert som eiere har oppdaget det, og derfor er det vanskelig å si noe om hvor mange som er rammet, sier Kamilla Engen ved operasjonssentralen.

Engen forteller at innbruddene skjedde i samme område, og at politiet ikke ser bort ifra at de kan ha en sammenheng. Operasjonslederen har ikke kjennskap til hvor innbruddene har foregått.