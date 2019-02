Mann med kniver pågrepet i Trondheim

Saken oppdateres.

Det var ikke lenge før klokken 03.00 politiet meldte om pågripelsen av mannen på Rosenborg.

- Å bære kniv på offentlig sted er ikke tillatt, og det ble funnet to på vedkommende. Han ble derfor pågrepet, og blir også anmeldt samt at det blir utstedt et forelegg, forteller Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

I tillegg til at mannen i begynnelsen av 40-årene hadde kniver på kroppen, gikk han også og bar på en kulegrill. Politiet antar at denne er stjålet.

- Om noen mangler en kulegrill i Rosenborg-området, så kan de ta kontakt med politiet, sier Olsen.

