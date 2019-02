Politiet oppdaget samme bil på handikap-parkering tre ganger

Kvinnelig selger fikk vite at jobben var i «gråsonen»

Saken oppdateres.

Onsdag kveld oppdaget politipatruljen Lima-30 samme bil for tredje gang på en handikap-parkering i Saupstadringen i Trondheim. Dermed ble det skrevet ut et gebyr på 900 kroner for ulovlig parkering på plass.

Fører har tidligere vært på stedet og fått kraftige advarsler, ifølge Facebook-siden «Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu».

Politiet skriver at de synes det er respektløst å benytte seg av parkeringsplasser som av god grunn er reservert dem som har forflytningsvansker og som har fått innvilget godkjent parkeringsbevis.