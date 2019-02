Senior-hjelp til Leon Bafondoko

Saken oppdateres.

- Leon har hatt betydelige utgifter til advokat, etter den prosessen han har vært gjennom. Han er på grunn av det i en vanskelig økonomisk situasjon. Det føles ikke riktig, og derfor foreslo jeg at vi startet en innsamlingsaksjon for han, sier Valborg Sund, som sitter i bystyret for Ap og er et aktivt medlem i partiets seniorutvalg.

Hun fikk rask tilslutning fra andre i utvalget, som Arne Bjørlykke, Aage Borrmann, Aasta Loholt, Toril Ofstad, Ove Mjønes og Kjell Helland.

- Han har fått sin beklagelse fra partisekretær Kjersti Stenseng. Men om det betyr at de også dekker utgifter, vet jeg ikke. Jeg føler at vi har en ansvar for å hjelpe til, sier hun.

Sund understreker sterkt at støtten til Bafondoko ikke handler om at den unge kvinnen som varslet, ikke hadde full rett til å varsle. Men om prosessen som har vært i etterkant.

- Vi som var der, ble satt ut

Adresseavisen skrev fredag om 21-år gamle Bafondoko som har fått et varsel mot seg fordi noen i AUF skal ha kalt et medlem bitch, og han skal ha «legitimert det». Bafondoko benekter engang å ha hørt ordet sagt om vedkommende medlem. Dette førte blant annet til at han ikke står på lista til Trondheim Ap.

- Vi var på nominasjonsmøtet og så en fortvilet ung mann. Vi hørte at det var et varsel, og de fleste av oss som var der, ble helt satt ut. Hva skal vi tro? Desto viktigere at ordfører Rita Ottervik gikk opp og ga han sin støtte, sier Sund.

HER kan du lese hele historien om Leon Bafondoko. Det startet med det som skulle bli et harmonisk nominasjonsmøte i Ap, og så ble pressen sendt på gangen. Hva var på gang? Et stort drama, som gikk tilbake til september i fjor, utspilte seg for åpen scene.

Målet er 25 000

Hun fastslår imidlertid at Bafondoko ikke er på lista, på grunn av det som har skjedd.

-Jeg kan selvfølgelig ikke vite 100 prosent alt som har skjedd, men jeg tror på det Leon sier.

- Mener du rettssikkerheten til Bafondoko er ivaretatt i denne saken?

- Jeg har ikke veldig lyst å gå inn i det, svarer Valborg Sund.

Seniorene møttes mandag denne uka, og allerede første dag fikk de inn 10 000 kroner. Nå er de oppe i 14 000 kroner, og de har som mål å nå 25 000.

Arne Bjørlykke sier de startet støtteaksjonen fordi de synes at Leon har kommet dårlig ut av dette.

- Vi støtter han i saken, og ønsker å bidra til at han får kompensert utgiftene han har hatt.

- Hva tenker du om at det er en prosess i partiet som er årsak?

- Det var unødvendig at saken gikk så langt som den gikk. Når det likevel skjedde, er det riktig at han får kompensasjon.

- Burde ikke partiet selv dekket utgifter?

- Det kan man kanskje si, og det får partiet ta stilling til. Men jeg føler at vi må ta et initiativ selv også. Jeg føler et ansvar for at en dyktig AUF-er som Leon skal behandles på en skikkelig måte.

Bjørlykke var ikke i nominasjonsmøtet der det ble kjent for de 150 personene som var til stede at det forelå et varsel på Leon Bafondoko. Det gjorde nominasjonskomiteens leder, Thomas Kappfjell, klart uten at det ble sagt noe om innholdet i varselet. Bjørlykke ble først kjent med saken gjennom Adresseavisens artikkel.

- Jeg reagerer først og fremst på at ett ord eller kommunikasjon mellom ungdommer skal få slike konsekvenser. Nå er det jo ikke engang sikkert at han sa dette ordet. Men om han har sagt det er det ganske håpløst at det skal bli brukt mot han i hans politiske arbeid og gjøre at han ikke får stå på Aps liste overhode. Jeg kan ikke blande meg opp i hva AUF gjør, jeg kjenner heller ikke Leon personlig. Men jeg synes det er synd at han ikke er med videre i partiet, sier Arne Bjørlykke.

- Godhet og omsorg

Leon Bafondoko sier han er utrolig takknemlig.

- Å oppleve en godhet og omsorg fra partivenner for å sikre min rettssikkerhet, betyr veldig mye, sier han.

- Hvorfor tok du advokat?

- Da jeg plutselig forsto at vi har et varslingsinstitutt uten noen form for rettssikkerhet, der en kan bli «dømt» for noe man mener er helt feil, uten å ha noen ankemulighet. Da er det en 21-åring må ansette en advokat, men det skulle jo vært helt unødvendig, sier Bafondoko.

Den siste regningen fra advokaten har han ennå ikke klart å betale.

AUFs generalsekretær Sindre Lysø, har ikke ønsket å kommentere håndteringen av saken, og heller ikke beklaget noe. Da Adresseavisen skrev om Aps beklagelse til Bafondoko, uttalte Lysø: Nå har vi avsluttet saken fra vår side. Vi er nå opptatt av å følge opp involverte og bidra til at alle parter kommer seg videre. Jeg er lei meg for måten denne saken har eskalert på, det er aldri gøy med konflikt i organisasjonen. Vi tar med oss erfaringer fra denne saken slik som vi gjør med alle saker. Jeg kommer ikke til å gå inn på håndteringen av denne konkrete saken, dette av hensyn til involverte.