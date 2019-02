Flammer på tak på Lade

Valget han tok, gjør at han gråter litt hver dag under VM

Saken oppdateres.

Brannvesenet har rykket ut til stedet og er i ferd med å rigge til stiger og kraner for å komme opp på taket for å få oversikt over omfanget.

En nabo skal ha observert flammer på taket og meldt dette inn til brannvesenet.

Taktekkere i arbeid

- Vi vet at det har foregått taktekking på stedet. Det vil si at det brukes varme for å sveise takplater, sier brannmester Eivind Schjødt i Trøndelag brann og redningstjeneste.

Han opplyser om at taktekkerne er på stedet og var i gang med arbeid på taket.

- Foreløpig vil jeg si at vi har kontroll på situasjonen, sier Schjødt klokken 20.05 mandag kveld.

Politiet forteller klokken 20.45 at alt er under kontroll på stedet.

Uhell uten skade

- Det ble for varmt under taktekking og oppsto et lite uhell, sier Kamilla Engen, operasjonsleder hos politiet i Trøndelag.

Det var, i følge henne, to arbeidere som jobbet på taket.

- Brannvesenet avventet, men dro etterhvert for å få oversikt over situasjonen. De kom seg opp og konstaterte at det har vært et uhell. Men det er ingen personskade, ingen spredning og alt er under kontroll nå, sier Engen.